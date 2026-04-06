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भगवंत मान की बड़ी घोषणा, PRTC में आ रही 100 नई बसें, पंजाब में बदल जाएगा सार्वजनिक परिवहन

Karan Panchal6 April 2026 - 11:06 AM
2 minutes read
Punjab News
भगवंत मान की बड़ी घोषणा, PRTC में आ रही 100 नई बसें, पंजाब में बदल जाएगा सार्वजनिक परिवहन

Punjab News : पंजाब के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 6 अप्रैल, 2026 को पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (पी.आर.टी.सी.) की 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पूरे सूबे में आधुनिक, कुशल और सुलभ आवागमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।

सरकार के निरंतर प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण

इस पहल पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए, पंजाब के वित्त और परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने और पूरे पंजाब के लोगों के लिए एक भरोसेमंद और सुलभ परिवहन नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, “इन बसों को हरी झंडी दिखाना इस दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है।

254 अतिरिक्त साधारण बसें भी चलाई जाएंगी

पी.आर.टी.सी. के आधुनिकीकरण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार कुल 100 मिडी और 309 साधारण बसों की खरीद के लिए लगभग 125 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश कर रही है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बेड़े में शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को तेजी से पूरा करने और कॉर्पोरेशन की परिचालन क्षमता को और बढ़ाने के लिए, पी.आर.टी.सी. किलोमीटर स्कीम के तहत 254 अतिरिक्त साधारण बसें भी चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक कदम मुख्य मार्गों पर कुशल सेवा प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

व्यापक योजना में 387 नई बसें शामिल

परिवहन के विकास के बारे में व्यापक रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने पनबस के लिए एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना भी साझा की। उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा पनबस के बेड़े में कुल 606 बसें शामिल करने की योजना है। इस व्यापक योजना में 387 नई बसें शामिल हैं, जिन्हें सीधे तौर पर बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, किलोमीटर स्कीम के तहत, पनबस 19 वोल्वो बसें, 100 एच.वी.ए.सी. बसें और 100 साधारण बसें शामिल करेगी।”

पी.आर.टी.सी. और पनबस में नई बसें

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, “पी.आर.टी.सी. और पनबस के बेड़े में एक हजार से अधिक नई और किलोमीटर स्कीम वाली बसों को शामिल करके, राज्य सरकार पंजाब के आवागमन प्रबंधन को भविष्य की जरूरतों के अनुसार सक्रिय रूप से तैयार कर रही है।

बेहतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक विकास

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विस्तार भगवंत मान सरकार की सार्वजनिक बेड़े के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक परिवहन को यात्रा के भरोसेमंद साधन के रूप में मजबूत करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इस पहल का उद्देश्य न केवल बेहतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि पूरे पंजाब में यात्रियों के आराम और सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना है।

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Karan Panchal6 April 2026 - 11:06 AM
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