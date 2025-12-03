Punjab Crime : पंजाब के अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डोनी बल्ल और अमर खब्बेराजपूता गैंग से जुड़े शार्प शूटर बलजिंदर सिंह उर्फ बंटी को धर दबोचा है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 30 बोर की पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर थाना महिता पुलिस ने मोड़ रखे शाह से की।

इन दो गैंग के लिए काम करता था आरोपी

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अमृतसर देहाती सुहेल मीर और डीएसपी जंडियाला रविंदर सिंह ने बताया कि बलजिंदर सिंह के खिलाफ थाना महिता में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी डोनी बल्ल और अमर खब्बेराजपूता गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करता था और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों में शामिल रहा।

आरोपी के खिलाफ पहले से मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, बलजिंदर सिंह पर अवैध हथियार रखने और हेरोइन सप्लाई में शामिल होने के भी आरोप हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल सात मामले दर्ज हैं। वह थाना महिता में दर्ज मुकदमा नंबर 113/25 में भी वांछित था, जिसमें तीन किलो से अधिक हेरोइन, एक पिस्टल और ड्रग मनी बरामद की गई थी।

पुलिस का कहना है कि बलजिंदर सिंह की गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर रोक लगेगी और मामले की आगे की जांच जारी है। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि जल्द ही आरोपी के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

