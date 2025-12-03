Punjabक्राइम

अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

Shanti Kumari3 December 2025 - 12:03 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab Crime : पंजाब के अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डोनी बल्ल और अमर खब्बेराजपूता गैंग से जुड़े शार्प शूटर बलजिंदर सिंह उर्फ बंटी को धर दबोचा है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 30 बोर की पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर थाना महिता पुलिस ने मोड़ रखे शाह से की।

इन दो गैंग के लिए काम करता था आरोपी

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अमृतसर देहाती सुहेल मीर और डीएसपी जंडियाला रविंदर सिंह ने बताया कि बलजिंदर सिंह के खिलाफ थाना महिता में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी डोनी बल्ल और अमर खब्बेराजपूता गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करता था और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों में शामिल रहा।

आरोपी के खिलाफ पहले से मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, बलजिंदर सिंह पर अवैध हथियार रखने और हेरोइन सप्लाई में शामिल होने के भी आरोप हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल सात मामले दर्ज हैं। वह थाना महिता में दर्ज मुकदमा नंबर 113/25 में भी वांछित था, जिसमें तीन किलो से अधिक हेरोइन, एक पिस्टल और ड्रग मनी बरामद की गई थी।

पुलिस का कहना है कि बलजिंदर सिंह की गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर रोक लगेगी और मामले की आगे की जांच जारी है। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि जल्द ही आरोपी के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

यह भी पढ़ें अडियाला जेल में पूर्व पीएम इमरान खान से मिली बहन उजमा खान, सेहत के बारे में दी जानकारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 December 2025 - 12:03 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

3 December 2025 - 12:44 PM
Photo of Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

3 December 2025 - 12:30 PM
Photo of पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

3 December 2025 - 10:51 AM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

3 December 2025 - 9:22 AM
Photo of CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

3 December 2025 - 8:46 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

2 December 2025 - 6:02 PM
Photo of पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

2 December 2025 - 3:56 PM
Photo of Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

2 December 2025 - 3:21 PM
Back to top button