Punjabक्राइमराज्य

हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े दो आरोपी 5 अति-आधुनिक पिस्तौल समेत अमृतसर से गिरफ्तार

Shanti Kumari12 February 2026 - 2:36 PM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशों पर पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए शुरु की गई ‘गैंगस्टरा ते वार ‘मुहिम में एक बड़ी सफलता हासिल करते अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले माड्यूल का पर्दाफाश करके पांच आधुनिक पिस्तौलों समेत दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रोहित अरोड़ा ( 25), जो कि अमृतसर के गिलवाली गेट का रहने वाला है और अमृतसर के गांव मीराकोट कलां निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी ( 24) के तौर पर हुई है. बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन 9 एमएम गलौक और दो. 30 बोर पिस्तौल शामिल है.

पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में थे

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से यह सामने आया है कि उक्त आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि हथियारों की खेप ड्रोन के द्वारा भेजी जा रही थी और मुलजिम अपने हैंडलरों के निर्देशों पर इनको आगे स्पलाई करते थे.

डीजीपी ने कहा कि हथियारों के इस गैर- कानूनी नैटवर्क में अगले- पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए आगे वाली जांच जारी है.

गुप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही

पुलिस कमिश्नर ( सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भरोसेयोग सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते पुलिस टीमों ने एक योजनाबद्ध आप्रेशन चलाया और आरोपी रोहित अरोड़ा, जो कि गैंगस्टर सोनू कंगला का नज़दीकी साथी है, को गिरफ़्तार कर लिया, उन्होंने कहा कि तलाशी दौरान मुलजिम के कब्जे में से तीन पिस्तौल- जिस में एक गलौक पिस्तौल और दो .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं, बरामद किए गए.

दोनों आरोपी आदतन अपराधी

पुलिस कमिशनर ने बताया कि पूछताछ दौरान आरोपी रोहित अरोड़ा की तरफ से किए गए खुलासों के आधार पर एक ओर आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी को भी दो गलौक पिस्तौलों समेत गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्होंने आगे कहा कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी है जिन पर बंदूक की नोक पर लूट- छीन, जेल एक्ट, हथियार एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पहले भी कई केस दर्ज है और उक्त दोनों आसानी के साथ पैसा बनाने ( इजी मनी) के इरादे के साथ नशों- हथियारों की तस्करी करते रहे है.

इस सम्बन्ध में अमृतसर के थाना गेट हकीमा में हथियार एक्ट की धाराओ 25, 6 ,7 और 8 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 33 तारीख़ 06- 02- 2026 दर्ज है.

ये भी पढ़ें – हथियार तस्करी माड्यूल से जुड़े दो आरोपी 5 अति-आधुनिक पिस्तौल समेत अमृतसर से गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari12 February 2026 - 2:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तरनतारन में लॉ छात्रा संदीप कौर की हत्या के आरोपी प्रिंस राज की भी मौत, तीन दिन तक लड़ता रहा जंग

तरनतारन में लॉ छात्रा संदीप कौर की हत्या के आरोपी प्रिंस राज की भी मौत, तीन दिन तक लड़ता रहा जंग

12 February 2026 - 5:28 PM
Photo of तेज प्रताप यादव ने शिव भक्ति वीडियो शेयर कर जताई नई शुरुआत की भावना

तेज प्रताप यादव ने शिव भक्ति वीडियो शेयर कर जताई नई शुरुआत की भावना

12 February 2026 - 4:04 PM
Photo of SCST एक्ट पर पंजाब पुलिस का प्रशिक्षण होगा सुपर फास्ट, जसवीर सिंह गढ़ी ने दिया निर्देश

SCST एक्ट पर पंजाब पुलिस का प्रशिक्षण होगा सुपर फास्ट, जसवीर सिंह गढ़ी ने दिया निर्देश

12 February 2026 - 1:33 PM
Photo of पहले दामाद के साथ भागकर की शादी, अब जीजा के साथ फरार हुई अलीगढ़ की सपना

पहले दामाद के साथ भागकर की शादी, अब जीजा के साथ फरार हुई अलीगढ़ की सपना

12 February 2026 - 1:22 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, पाकिस्तानी कनेक्शन बेनकाब, IED, पिस्तौल समेत आरोपी गिरफ़्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, पाकिस्तानी कनेक्शन बेनकाब, IED, पिस्तौल समेत आरोपी गिरफ़्तार

12 February 2026 - 12:01 PM
Photo of पंजाब सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, वन विभाग के कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग : लाल चंद कटारूचक

पंजाब सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, वन विभाग के कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग : लाल चंद कटारूचक

12 February 2026 - 11:39 AM
Photo of वकीलों के हक में खड़े हुए CM मान, ग्राम न्यायालय मुद्दे पर केंद्र से टकराव के संकेत

वकीलों के हक में खड़े हुए CM मान, ग्राम न्यायालय मुद्दे पर केंद्र से टकराव के संकेत

12 February 2026 - 11:24 AM
Photo of कानपुर लैंबॉर्गिनी केस : पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार

कानपुर लैंबॉर्गिनी केस : पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार

12 February 2026 - 11:02 AM
Photo of हरभजन सिंह ETO पर टिप्पणी मामले में बड़ा मोड़, प्रताप सिंह बाजवा का वकील कोर्ट में पेश

हरभजन सिंह ETO पर टिप्पणी मामले में बड़ा मोड़, प्रताप सिंह बाजवा का वकील कोर्ट में पेश

12 February 2026 - 10:50 AM
Photo of गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन बहनों का मोबाइल बरामद, कोरियन गेम के रहस्य की जांच तेज

गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन बहनों का मोबाइल बरामद, कोरियन गेम के रहस्य की जांच तेज

12 February 2026 - 10:12 AM
Back to top button