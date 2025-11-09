फटाफट पढ़ें

Tej Pratap Yadav News : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. बिहार चुनाव के दौरान जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा दी गई है. उन्हें सीआरपीएफ कमांडो सुरक्षा कवर मिलेगा.

सूत्रों के मुताबिक, तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत दी गई है सुरक्षा एजेंसियों की विशेष रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया. अब वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे.

अब सीआरपीएफ कमांडो संभालेंगे जिम्मेदारी

आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी की तरफ से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई थी. चुनाव के बीच तेज प्रताप ने खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. साथ ही तेज प्रताप ने मंत्रालय से अपनी सुरक्षा की मांग की थी.

तेज प्रताप यादव की सुरक्षा संबंधी मांग पर गृह मंत्रालय ने उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. अब सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से सुरक्षा देंगे. इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

11 कमांडो की टीम देगी सुरक्षा

इस श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं. इसमें सशस्त्र बलों के कमांडो घेरे में तैनात किए जाते है, जबकि 5 जवान उनके आवास पर सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं. इसके साथ तीन शिफ्टों में सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है.

बिहार चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव पूरी तरह सक्रिय हैं. उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से 40 से अधिक उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है. जबकि वे खुद महुआ सीट से किस्मत आजमा रहे हैं. इस दौरान वे जोरदार प्रचार अभियान में भी सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं.

