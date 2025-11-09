Bihar

बिहार चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा

Ajay Yadav9 November 2025 - 8:34 AM
2 minutes read
Tej Pratap Yadav News :
बिहार चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा

फटाफट पढ़ें

  • तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा
  • सीआरपीएफ कमांडो अब देंगे सुरक्षा जिम्मेदारी
  • सुरक्षा रिपोर्ट के बाद केंद्र ने बढ़ाई सुरक्षा
  • तेज प्रताप ने खुद जताई थी सुरक्षा चिंता
  • बिहार चुनाव में तेज प्रताप सक्रिय मैदान में

Tej Pratap Yadav News : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. बिहार चुनाव के दौरान जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा दी गई है. उन्हें सीआरपीएफ कमांडो सुरक्षा कवर मिलेगा.

सूत्रों के मुताबिक, तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत दी गई है सुरक्षा एजेंसियों की विशेष रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया. अब वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे.

अब सीआरपीएफ कमांडो संभालेंगे जिम्मेदारी

आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी की तरफ से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई थी. चुनाव के बीच तेज प्रताप ने खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. साथ ही तेज प्रताप ने मंत्रालय से अपनी सुरक्षा की मांग की थी.

तेज प्रताप यादव की सुरक्षा संबंधी मांग पर गृह मंत्रालय ने उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. अब सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से सुरक्षा देंगे. इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

11 कमांडो की टीम देगी सुरक्षा

इस श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं. इसमें सशस्त्र बलों के कमांडो घेरे में तैनात किए जाते है, जबकि 5 जवान उनके आवास पर सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं. इसके साथ तीन शिफ्टों में सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है.

बिहार चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव पूरी तरह सक्रिय हैं. उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से 40 से अधिक उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है. जबकि वे खुद महुआ सीट से किस्मत आजमा रहे हैं. इस दौरान वे जोरदार प्रचार अभियान में भी सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 November 2025 - 8:34 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

9 November 2025 - 10:53 AM
Photo of महनार स्ट्रांग रूम के CCTV बंद होने पर RJD का हंगामा, अनु शुक्ला ने की जांच की मांग, DM ने बताए हालात

महनार स्ट्रांग रूम के CCTV बंद होने पर RJD का हंगामा, अनु शुक्ला ने की जांच की मांग, DM ने बताए हालात

9 November 2025 - 9:11 AM
Photo of सीतामढ़ी में पीएम मोदी का तीखा वार – “बिहार का बच्चा रंगदार नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा”

सीतामढ़ी में पीएम मोदी का तीखा वार – “बिहार का बच्चा रंगदार नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा”

8 November 2025 - 4:16 PM
Photo of अमित शाह का राहुल-तेजस्वी पर हमला, कहा – ये लोग घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हैं

अमित शाह का राहुल-तेजस्वी पर हमला, कहा – ये लोग घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हैं

8 November 2025 - 3:55 PM
Photo of बिहार रैली में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना

बिहार रैली में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना

8 November 2025 - 3:48 PM
Photo of पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की अनोखी मुलाकात, राजनीति के बीच दिखा आपसी सम्मान

पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की अनोखी मुलाकात, राजनीति के बीच दिखा आपसी सम्मान

8 November 2025 - 2:52 PM
Photo of चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का राजद पर तंज, कहा – ‘जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका’

चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का राजद पर तंज, कहा – ‘जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका’

8 November 2025 - 1:31 PM
Photo of प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

8 November 2025 - 12:45 PM
Photo of बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

7 November 2025 - 5:35 PM
Photo of PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

7 November 2025 - 2:44 PM
Back to top button