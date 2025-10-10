Uttar Pradesh

सैफई में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

Ajay Yadav10 October 2025 - 12:58 PM
2 minutes read
UP News :
फटाफट पढ़ें

  • सैफई में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई
  • अखिलेश यादव ने पिता को पुष्प अर्पित किए
  • बड़ी संख्या में कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने पहुंचे
  • नेताजी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया
  • कार्यकर्ता पौधे और साइकिल लेकर पहुंचे

UP News : समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज, यानी शुक्रवार 10 अक्तूबर को, तीसरी पुण्यतिथि है. इस खास अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पूरा यादव परिवार सैफई में मौजूद है, जहां वे दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अखिलेश यादव ने अपने पिता को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान उनके साथ सपा सांसद और उनके चाचा रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा सैफई में मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे. ये सभी नेता मंच पर एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए नजर आए. वहीं सैफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे.

नेताजी के विचारों पर चलने का लिया संकल्प

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर कहा कि आज हम सब यहां नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने और यह संकल्प लेने के लिए जमा हुए हैं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. रामगोपाल यादव ने सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वर्तमान शासन व्यवस्था बेहद घटिया है और जनता पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं. वैसा पहले कभी नहीं देखा गया. उन्होंने दावा किया कि 2027 में वे मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे और 2029 में दिल्ली की सरकार भी बदलेगी.

कई कार्यकर्ता पौधे लेकर पहुंचे

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सैफई में भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे. श्रद्धांजलि सभा में कई कार्यकर्ता पौधे लेकर पहुंचे, वहीं एक युवा कार्यकर्ता लखनऊ से साइकिल चलाकर सैफई पहुंचा. जिससे कार्यक्रम में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर भी नेताजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए.

