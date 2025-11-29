Uttar Pradesh

अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव से पहले एसआईआर पर कड़ी निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी तैनात किए

Ajay Yadav29 November 2025 - 10:11 AM
2 minutes read
Akhilesh Yadav News :
अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव से पहले एसआईआर पर कड़ी निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी तैनात किए

फटाफट पढ़ें:

  • यूपी में 2027 चुनाव से पहले हलचल
  • अखिलेश ने एसआईआर बढ़ाने की मांग
  • पीडीए प्रहरी तैनात, वोट सूची निगरानी
  • वोट चोरी का मुद्दा नियंत्रित रखा
  • सपा 403 सीटों पर सक्रिय, निगरानी जारी

Akhilesh Yadav News : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. जबकि सपा इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, वही अखिलेश यादव ने जमीन पर भी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है.

अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया में अपने पीडीए प्रहरी तैनात कर दिए हैं जो प्रदेश की हर विधानसभा और बूथ पर अपने समर्थकों के वोट को सूची में दर्ज कराने का काम कर रहे हैं. सपा इस बात को लेकर सतर्क है कि बिहार की तरह यूपी में भी उसे धोखा न मिले. पार्टी को यह समझ है कि यदि वोटिंग में अनियमितताओं पर ध्यान देने के चक्कर में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे अनदेखा रह गए, तो 2027 के चुनाव में सपा का बड़ा नुकसान हो सकता है.

वोट चोरी के मुद्दे को नियंत्रित रूप में उठाना

वहीं, सपा अब हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. ऐसे में अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई है कि वो वोट चोरी के मुद्दे को भी जिंदा रखेंगे लेकिन, उतने जोर से नहीं कि 2027 में भी वहीं हो जो बिहार में हुआ. जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, तब कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगी रही. परिणाम यह हुआ कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई. नई वोटर लिस्ट बन गई और पहले से अधिक वोट पड़े. इसके चलते बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष पर ही उल्टा पड़ गया.

अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी तैनात किए

अखिलेश यादव ने एसआईआर पर निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी तैनात कर दिए हैं. यूपी में सपा की स्थिति मजबूत है और पार्टी का संगठन 403 सीटों पर सक्रिय है. ये पीडीए प्रहरी बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें मदद दे रहे हैं. इन पीडीए प्रहरियों की जिम्मेदारी है कि पार्टी के परंपरागत वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल रहें और किसी अन्य के झूठे वोट न जुड़ें. अखिलेश यादव ने यह योजना एक महीने पहले ही बिहार की स्थिति देखकर तैयार कर ली थी. इन प्रहरियों का मुख्य काम हर वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करना.

सपा के पीडीए प्रहरी प्रदेश के हर ब्लॉक में सक्रिय है और फॉर्म-6 व फॉर्म -7 की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. इसके जरिए सपा 2027 की तैयारी भी शुरू कर चुकी है. सपा के पीडीए प्रहरी एसआईआर के जरिए पार्टी के वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 November 2025 - 10:11 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, कार पर पलटा डंपर, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, कार पर पलटा डंपर, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

28 November 2025 - 5:08 PM
Photo of UP सरकार ने आधार को जन्मतिथि प्रमाण मानने से किया इनकार, विभागों को मिले नए निर्देश

UP सरकार ने आधार को जन्मतिथि प्रमाण मानने से किया इनकार, विभागों को मिले नए निर्देश

28 November 2025 - 1:32 PM
Photo of हापुड़ में फर्जी अंतिम संस्कार का खुलासा, पुतले से 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कराने की कोशिश में व्यापारी गिरफ्तार

हापुड़ में फर्जी अंतिम संस्कार का खुलासा, पुतले से 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कराने की कोशिश में व्यापारी गिरफ्तार

28 November 2025 - 12:52 PM
Photo of UP में SIR के दौरान BLO की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, परिवारों को 2-2 लाख रुपये सहायता

UP में SIR के दौरान BLO की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, परिवारों को 2-2 लाख रुपये सहायता

28 November 2025 - 11:54 AM
Photo of संभल में दर्दनाक हादसा : कार और पिकअप की टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

संभल में दर्दनाक हादसा : कार और पिकअप की टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

28 November 2025 - 10:50 AM
Photo of किसी की मौत होने पर भी न तो…..BLO की हो रही मौतों को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर फूटा गुस्सा

किसी की मौत होने पर भी न तो…..BLO की हो रही मौतों को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर फूटा गुस्सा

27 November 2025 - 4:01 PM
Photo of कानपुर में पुलिस और महिला आयोग आमने-सामने, निरीक्षण विवाद ने पकड़ा तूल, अनीता गुप्ता ने पलटवार किया

कानपुर में पुलिस और महिला आयोग आमने-सामने, निरीक्षण विवाद ने पकड़ा तूल, अनीता गुप्ता ने पलटवार किया

27 November 2025 - 10:33 AM
Photo of लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा : शादी समारोह से लौट रही कार शारदा सायफन में गिरी, पांच की मौत

लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा : शादी समारोह से लौट रही कार शारदा सायफन में गिरी, पांच की मौत

26 November 2025 - 9:08 AM
Photo of Saurabh Murder Case : नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, ससुराल वाले बोले DNA टेस्ट कराएंगे

Saurabh Murder Case : नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, ससुराल वाले बोले DNA टेस्ट कराएंगे

25 November 2025 - 8:10 PM
Photo of ‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

25 November 2025 - 2:16 PM
Back to top button