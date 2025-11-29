फटाफट पढ़ें:

यूपी में 2027 चुनाव से पहले हलचल

अखिलेश ने एसआईआर बढ़ाने की मांग

पीडीए प्रहरी तैनात, वोट सूची निगरानी

वोट चोरी का मुद्दा नियंत्रित रखा

सपा 403 सीटों पर सक्रिय, निगरानी जारी

Akhilesh Yadav News : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. जबकि सपा इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, वही अखिलेश यादव ने जमीन पर भी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है.

अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया में अपने पीडीए प्रहरी तैनात कर दिए हैं जो प्रदेश की हर विधानसभा और बूथ पर अपने समर्थकों के वोट को सूची में दर्ज कराने का काम कर रहे हैं. सपा इस बात को लेकर सतर्क है कि बिहार की तरह यूपी में भी उसे धोखा न मिले. पार्टी को यह समझ है कि यदि वोटिंग में अनियमितताओं पर ध्यान देने के चक्कर में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे अनदेखा रह गए, तो 2027 के चुनाव में सपा का बड़ा नुकसान हो सकता है.

वोट चोरी के मुद्दे को नियंत्रित रूप में उठाना

वहीं, सपा अब हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. ऐसे में अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई है कि वो वोट चोरी के मुद्दे को भी जिंदा रखेंगे लेकिन, उतने जोर से नहीं कि 2027 में भी वहीं हो जो बिहार में हुआ. जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, तब कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगी रही. परिणाम यह हुआ कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई. नई वोटर लिस्ट बन गई और पहले से अधिक वोट पड़े. इसके चलते बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष पर ही उल्टा पड़ गया.

अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी तैनात किए

अखिलेश यादव ने एसआईआर पर निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी तैनात कर दिए हैं. यूपी में सपा की स्थिति मजबूत है और पार्टी का संगठन 403 सीटों पर सक्रिय है. ये पीडीए प्रहरी बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें मदद दे रहे हैं. इन पीडीए प्रहरियों की जिम्मेदारी है कि पार्टी के परंपरागत वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल रहें और किसी अन्य के झूठे वोट न जुड़ें. अखिलेश यादव ने यह योजना एक महीने पहले ही बिहार की स्थिति देखकर तैयार कर ली थी. इन प्रहरियों का मुख्य काम हर वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करना.

सपा के पीडीए प्रहरी प्रदेश के हर ब्लॉक में सक्रिय है और फॉर्म-6 व फॉर्म -7 की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. इसके जरिए सपा 2027 की तैयारी भी शुरू कर चुकी है. सपा के पीडीए प्रहरी एसआईआर के जरिए पार्टी के वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

