काशी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, होटल और धर्मशालाएं फुल

UP News : नए साल के स्वागत से पहले ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन का रंग लिए काशी में इन दिनों आम दिनों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक लोग पहुंच रहे हैं. मंदिरों, घाटों से लेकर सांस्कृतिक स्थलों और खान-पान की गलियों तक रौनक देखने को मिल रही है.

प्रशासन के मुताबिक गंगा घाट, सारनाथ और शहर के प्रमुख धार्मिक मार्गों पर दिन-रात श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है. लोग पुराने साल को विदा करने और नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन से करना चाहते हैं, इसी वजह से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पूरी तरह भर चुकी हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने बनाई खास व्यवस्था

वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक है. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खास व्यवस्था की है. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वार के पास ही बड़ी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है. आपात स्थिति को छोड़कर शहर की तरफ केवल दोपहिया वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है.

सुरक्षित आवागमन के लिए व्यवस्था

गदौलिया, चौक, घाट मार्ग और संकट मोचन मंदिर कि तरफ जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ को देखते हुए अलग-अलग पॉइंट्स पर डायवर्जन तय किया गया है. प्रशासन का कहना है कि इससे जाम की स्थिति से बचाव होगा और श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन मिलेगा.

माघ मेले में सुरक्षा और ट्रैफिक चौकसी जारी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले माघ मेले को देखते हुए यह चौकसी आगे भी जारी रहेगी. अधिकारियों के अनुसार, प्रयागराज महाकुंभ जैसी भारी भीड़ माघ मेले में भी आने की संभावना है. इसलिए ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजामों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.

