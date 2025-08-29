फटाफट पढ़ें

दरभंगा में पीएम मोदी पर अपशब्द बोले

आरोपी रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया

विपक्ष की रैली में विवाद हुआ था

अमित शाह ने अभद्रता की निंदा की

बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी से माफी मांगी

Bihar News : बिहार के दरभंगा में एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. इस मामले में बिहार पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है.

बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया है. जानकारी के अनुसार बिहार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दरभंगा के रहने वाले रिजवी ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस घटना के बाद राजनीतिक घमासान भी मच गया. जिसके चलते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद नहीं थे

बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्ष द्वारा वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई जगहों पर रैली की है. दरभंगा में बुधवार को विपक्ष की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया. हालांकि इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव स्टेज पर मौजूद नहीं थे. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

अमित शाह ने इसे लोकतंत्र का कलंक कहा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की. उन्होंने लिखा, बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है.

बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।



राहुल गांधी के नेतृत्व में… — Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2025

जेपी नड्डा ने राहुल और तेजस्वी से माफी की मांग की

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की. उन्होंने गुरुवार (28 अगस्त) को कहा, “कांग्रेस की तथाकथित ‘वोट अधिकार यात्रा’ में जिस तरह से कांग्रेस-राजद के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए, वह घोर निंदनीय है. अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों ने बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का भी तिरस्कार किया है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.”

