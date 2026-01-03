Up Crime News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दरिंदों ने महज 6 वर्ष की मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। बच्ची को नोचने से जी नहीं भरा तो उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा।

नशे की हालत में आरोपियों ने की दरिंदगी

दरअसल, यह मामला सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के फिरोजाबाद जनपद की है, जहां बलात्कारियों ने उस मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक, बच्ची शुक्रवार शाम से ही खेलते-खेलते लापता हो गई थी। बताया गया कि बच्ची खेलते हुए मकान की ऊपरी मंजिल पर चली गई थी, जहां पहले से ही दो अन्य युवक मौजूद थे। दोनों नशे की हालत में थे और बच्ची को अकेला देख उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची ने जब चिल्लाना शुरु किया तो हैवानों ने उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपियों की पहचान

वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। देर रात पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरिंदों की पहचान राजू निवासी भगवानपुर थाना रहरा बाजार जनपद बलरामपुर और वीरू कश्यप निवासी गोला गोरखनाथ थाना कोतवाली लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है।

“प्रारंभिक सूचना छत से गिरने की थी”

इस पूरे मामले में SSP बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक सूचना बच्ची के तीसरी मंजिल से गिरने की थी। हिरासत में लिए गए दोनों युवक नशे की हालत में मिले हैं। पूछताछ में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करना सामने आया है।

