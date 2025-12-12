Uttar Pradesh

लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

Ajay Yadav12 December 2025 - 2:55 PM
1 minute read
UP News :
लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गुरुवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक युवक को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार, युवक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया.

नोएडा का दशरथ पाल आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान नोएडा निवासी दशरथ पाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बनकर डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचा था. मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

कई जगहों पर किया फ्रॉड

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से गिरफ्तार फर्जी युवक के बारे में जानकारी मिली है कि वह यूपी के नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और लखनऊ समेत कई जगहों पर फ्रॉड कर चुका है. उपमुख्यमंत्री के आवास पर तैनात सतर्कता टीम ने उसे पकड़ लिया. गौतम पाल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच और कार्रवाई अभी जारी है. केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना की जानकारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी दे दी है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 December 2025 - 2:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

12 December 2025 - 12:43 PM
Photo of सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

11 December 2025 - 5:52 PM
Photo of आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

11 December 2025 - 1:44 PM
Photo of बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

11 December 2025 - 1:10 PM
Photo of Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

11 December 2025 - 12:41 PM
Photo of UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

11 December 2025 - 8:36 AM
Photo of पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

10 December 2025 - 5:39 PM
Photo of यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

10 December 2025 - 2:59 PM
Photo of मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

10 December 2025 - 11:39 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

10 December 2025 - 8:44 AM
Back to top button