UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गुरुवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक युवक को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार, युवक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया.

नोएडा का दशरथ पाल आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान नोएडा निवासी दशरथ पाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बनकर डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचा था. मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

कई जगहों पर किया फ्रॉड

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से गिरफ्तार फर्जी युवक के बारे में जानकारी मिली है कि वह यूपी के नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और लखनऊ समेत कई जगहों पर फ्रॉड कर चुका है. उपमुख्यमंत्री के आवास पर तैनात सतर्कता टीम ने उसे पकड़ लिया. गौतम पाल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच और कार्रवाई अभी जारी है. केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना की जानकारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी दे दी है.

