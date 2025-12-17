UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस और ट्रैफिक बलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने घने कोहरे के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा है कि सड़कों और गलियों की लाइटों की लगातार जांच की जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं लाइट खराब है तो उसे तुरंत ठीक कराया जाए. साथ ही डार्क स्पॉट को चिन्हित कर वहां समुचित कदम उठाए जाएं, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव हो सके. सीएम ने कहा है कि राजमार्गों और सड़कों पर जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, ताकि यातायात सुरक्षित और सुचारू बना रहे.

नियमित निरीक्षण के निर्देश

मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति खुले में सोता हुआ न मिले, इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाए. साथ ही शीतलहर के दौरान निराश्रितों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

गोशालाओं में अलाव और गोवंश की व्यवस्था

सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अलाव और हीटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. रैन बसेरों का निरंतर निरीक्षण किया जाए और वहां समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों. साथ ही गोशालाओं में अलाव की व्यवस्था की जाए और गोवंश को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं. निराश्रितों और जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान की जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए.

जरूरतमंदों को लगातार कंबल वितरित करें

निराश्रितों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए. साथ ही जरूरतमंदों को लगातार कंबल वितरित किए जाएं. सावधानीपूर्वक चुने गए स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोहरे में ओवरस्पीडिंग पर कड़ी कार्रवाई

NHAI और स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और हर ब्लैक स्पॉट पर टीमें तैनात रहें. साथ ही एक्सप्रेस-वे पर यातायात का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए. सुरक्षित यात्रा के लिए जनता को ‘एडवाइजरी’ का सख्ती से पालन करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक्सप्रेस-वे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24×7 तैनात रहें. वहीं, टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए. कोहरे में ओवरस्पीडिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इमरजेंसी इंडिकेटर हमेशा चालू रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोहरे के दौरान वाहन चालकों को अपनी गति निर्धारित सीमा से कम रखना चाहिए. साथ ही वाहन की फॉग लाइट का उपयोग करें और हेडलाइट लो-बीम पर रखें. इमरजेंसी इंडिकेटर को हमेशा चालू रखें. आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें. एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचें और डबल कॉलम में ओवरटेकिंग न करें. यदि कोहरा बहुत घना हो, तो किसी भी प्रकार का जोखिम न लें. साथ ही अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं.

