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मौसम का कहर: बारिश-भूस्खलन से मची तबाही, 40 से ज्यादा मौतें, जानें आपके शहर का हाल

Shanti Kumari20 July 2026 - 1:52 PM
2 minutes read
Weather Alert

Weather Update : देशभर में मानसून का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। इन घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के चलते एहतियातन अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वहीं, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सेना और वायुसेना राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं।

देश के उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 43 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और असम तक कई राज्य प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक कई इलाकों में भारी बारिश और खराब मौसम की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

पहाड़ी इलाकों में बारिश बनी आफत, बढ़ीं मुश्किलें

उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। बादल फटने, भूस्खलन और तेज बारिश के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में बादल फटने और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। उफनते नालों और मलबे के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

देशभर में बारिश का कहर: मुख्य अपडेट

जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही

जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में बादल फटने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोगों की तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

बाढ़ के कारण वाहन बहे

राजौरी की सुखातो नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से न्यू बस अड्डे के पास खड़े कई वाहन तेज बहाव में बह गए।

अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर रोक

खराब मौसम और सुरक्षा कारणों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

उत्तराखंड में हाई अलर्ट

उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में बिजली गिरने से अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने ऋषिकेश, देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

सड़कें प्रभावित, यातायात बाधित

उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुए हैं और 84 सड़कें बंद हैं। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत की उम्मीद

दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

नगालैंड में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, कई घर बहे

लगातार हो रही भारी बारिश ने नगालैंड में भी हालात गंभीर कर दिए हैं। नगालैंड के मोन जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई घर बह गए हैं और कई लोग मलबे में दब गए हैं।

नगालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, निचले इलाकों और पहाड़ी ढलानों पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है।

ये भी पढ़ें – अनशन खत्म करेंगे सोनम वांगचुक ! अस्पताल से लिखा पत्र, सरकार के सामने रखीं तीन शर्तें

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Shanti Kumari20 July 2026 - 1:52 PM
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