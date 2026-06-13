राष्ट्रीय

वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का दावा, कुख्यात गैंग लीडर नीनो गुरेरो ढेर

Ajay Yadav13 June 2026 - 12:19 PM
2 minutes read
Venezuela News :
वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का दावा, कुख्यात गैंग लीडर नीनो गुरेरो ढेर

Venezuela News : दुनियाभर के अपराधियों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है. ऐसा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना की साउदर्न कमांड ने वेनेजुएला के कुख्यात गिरोह ट्रेन डी अरागुआ के कथित सरगना हेक्टर रस्टेनफोर्ड गुरेरो फ्लोरेस, जिसे नीनो गुरेरो के नाम से भी जाना जाता है, को एक सैन्य कार्रवाई में मार गिराया है. ट्रंप ने यह जानकारी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें एक इमारत पर हमला और आग की घटनाएं दिखाई दे रही हैं.

ट्रंप के इस दावे ने न सिर्फ अपराध जगत में हलचल पैदा की है, बल्कि उन लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित किया है, जो इस गैंग की हिंसा, ड्रग तस्करी और डर के माहौल से लंबे समय तक जूझते रहे हैं, उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेन डी अरागुआ से जुड़े अपराधियों को अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुरक्षित पनाह नहीं मिल सकेगी.

आधिकारिक पुष्टि नहीं

ट्रंप के अनुसार यह कार्रवाई वेनेजुएला सरकार के सहयोग से की गई है. साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि अमेरिका की क्षमता ऐसी है कि वह किसी भी जगह छिपे अपराधियों और ड्रग नेटवर्क को खोजकर खत्म कर सकता है. हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक व्हाइट हाउस, पेंटागन या अमेरिकी साउदर्न कमांड की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे कई सवाल भी उठ रहे हैं.

नीनो गुरेरो पर करोड़ों का इनाम

गौरतलब है कि अमेरिका पहले ही इस गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है. नीनो गुरेरो पर न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग तस्करी, हिंसक गतिविधियों, आपराधिक साजिश, वसूली और आतंक फैलाने जैसे गंभीर आरोप दर्ज थे. उस पर सूचना देने या गिरफ्तारी में मदद करने के लिए 50 लाख डॉलर का इनाम भी घोषित किया गया था.

टोकोरोन जेल से शुरू हुआ वैश्विक अपराध गिरोह

ट्रेन डी अरागुआ की शुरुआत वेनेजुएला की टोकोरोन जेल से हुई मानी जाती है. समय के साथ यह जेल आधारित गिरोह बड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क में बदल गया, जिसके सदस्य कोलंबिया, पेरू और चिली जैसे देशों तक फैले हुए बताए जाते हैं. हत्या, अपहरण, मानव तस्करी और ड्रग कारोबार इसके प्रमुख अपराधों में शामिल हैं.

टोकोरोन जेल से निकला अंतरराष्ट्रीय गिरोह

सितंबर 2023 में वेनेजुएला सरकार ने लगभग 11,000 सुरक्षा बलों के साथ टोकोरोन जेल में बड़ा अभियान चलाया था. हालांकि इस कार्रवाई में गिरोह का मुख्य ठिकाना तो खत्म कर दिया गया, लेकिन कई बड़े नेता वहां से भाग निकलने में सफल रहे थे. ट्रंप पक्ष का दावा है कि इसी गिरोह से जुड़े लोग अमेरिका के कुछ शहरों में बढ़ती हिंसा और ड्रग तस्करी के मामलों में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- सोने में निवेश को लेकर बदला नजरिया, विशेषज्ञ बोले- नई खरीदारी से बचें निवेशक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 June 2026 - 12:19 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा

असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा

13 June 2026 - 12:09 PM
Photo of होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव, कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने का आरोप

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव, कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने का आरोप

13 June 2026 - 8:19 AM
Photo of पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी, जानें आज आपके शहर में कितनी है कीमत

पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी, जानें आज आपके शहर में कितनी है कीमत

13 June 2026 - 7:53 AM
Photo of पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल फ्यूल खरीद पर रोक, डीजल की लिमिट तय

पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल फ्यूल खरीद पर रोक, डीजल की लिमिट तय

12 June 2026 - 12:38 PM
Photo of बैंकॉक से गांजा ला रही मॉडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 करोड़ रुपयों की नशीले पदार्थ भी बरामद

बैंकॉक से गांजा ला रही मॉडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 करोड़ रुपयों की नशीले पदार्थ भी बरामद

12 June 2026 - 8:53 AM
Photo of ओमान तट पर हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत, CENTCOM ने जारी किया हमले का वीडियो

ओमान तट पर हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत, CENTCOM ने जारी किया हमले का वीडियो

11 June 2026 - 2:11 PM
Photo of तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा, 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट, HAL ने सप्लायर पर दर्ज कराई FIR

तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा, 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट, HAL ने सप्लायर पर दर्ज कराई FIR

11 June 2026 - 1:15 PM
Photo of पेट्रोल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी हटाई गई

पेट्रोल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी हटाई गई

11 June 2026 - 8:50 AM
Photo of मणिपुर में 6 नागा लोगों के शव मिलने से बवाल, इंफाल में भड़की हिंसा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

मणिपुर में 6 नागा लोगों के शव मिलने से बवाल, इंफाल में भड़की हिंसा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

11 June 2026 - 8:34 AM
Photo of मोदी सरकार के 12 साल: कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, अहमदाबाद मेट्रो सहित कई प्रोजेक्ट को मंजूरी

मोदी सरकार के 12 साल: कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, अहमदाबाद मेट्रो सहित कई प्रोजेक्ट को मंजूरी

10 June 2026 - 3:22 PM
Back to top button