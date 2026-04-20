Rajasthan

उदयपुर में चलते ट्रक में धमाका, डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग, पंप के सामने हादसा

Karan Panchal20 April 2026 - 1:15 PM
1 minute read
Rajasthan News
उदयपुर में चलते ट्रक में धमाका, डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग, पंप के सामने हादसा

Rajasthan News : राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां चलते ट्रक में अचानक धमाके के साथ डीजल टैंक फट गया और वाहन आग की चपेट में आ गया। कुछ ही पलों में ट्रक चारों तरफ से आग से घिर गया, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली।

अहमदाबाद की ओर जा रहा था ट्रक

जानकारी के मुताबिक, सोप स्टोन पाउडर से भरा ट्रक उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। रास्ते में पीपली-अ गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने ट्रक रुका, तभी अचानक उसमें आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के चलते सफलता नहीं मिल सकी और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम

घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। सूचना मिलने पर ऋषभदेव थाना की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को रोककर हालात संभाले। दमकल की मदद से आग पर काबू पाने के बाद यातायात दोबारा शुरू कराया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डीजल टैंक फटने के कारण आग लगी, हालांकि टैंक फटने की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ये भी पढ़ें- Haryana News : पंचकूला ITBP कैंप में जवान को आया हार्टअटैक, परिवार में छाया मातम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 April 2026 - 1:15 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Rajasthan News : दौसा में दर्दनाक हादसा, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में महिला टीचर की मौत

Rajasthan News : दौसा में दर्दनाक हादसा, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में महिला टीचर की मौत

19 April 2026 - 6:47 PM
Photo of ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सियासी घमासान, भजनलाल, गहलोत और वसुंधरा के बयानों से राजस्थान की सियासत गरमाई

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सियासी घमासान, भजनलाल, गहलोत और वसुंधरा के बयानों से राजस्थान की सियासत गरमाई

18 April 2026 - 12:29 PM
Photo of रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग, जांच में जुटी पुलिस

रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग, जांच में जुटी पुलिस

17 April 2026 - 2:43 PM
Photo of राजस्थान में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पेड़ से फंदे पर लटके मिले प्रेमी युगल के शव

राजस्थान में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पेड़ से फंदे पर लटके मिले प्रेमी युगल के शव

17 April 2026 - 2:38 PM
Photo of डंडों से बेरहमी से हमला, अंदरूनी चोटों से गई जान, BAP नेता के भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

डंडों से बेरहमी से हमला, अंदरूनी चोटों से गई जान, BAP नेता के भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

15 April 2026 - 11:49 AM
Photo of राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

14 April 2026 - 9:42 AM
Photo of उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

13 April 2026 - 3:06 PM
Photo of बहरोड़ कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग: लपटों से घिरा पूरा परिसर, कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले, लाखों का सामान जलकर खाक

बहरोड़ कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग: लपटों से घिरा पूरा परिसर, कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले, लाखों का सामान जलकर खाक

13 April 2026 - 12:57 PM
Photo of राजस्थान HC का बड़ा फैसला: ‘हुक्का-पानी बंद’ जैसे सामाजिक बहिष्कार को बताया असंवैधानिक

राजस्थान HC का बड़ा फैसला: ‘हुक्का-पानी बंद’ जैसे सामाजिक बहिष्कार को बताया असंवैधानिक

11 April 2026 - 10:14 AM
Photo of जयपुर में स्मार्ट मोबिलिटी का नया युग, मेट्रो फेज-2 से रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा

जयपुर में स्मार्ट मोबिलिटी का नया युग, मेट्रो फेज-2 से रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा

9 April 2026 - 4:59 PM
Back to top button