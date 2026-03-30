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तेज लहरों में फंसे दो पर्यटक, समुद्र में नहाने के दौरान हुई मौत

Ajay Yadav30 March 2026 - 3:13 PM
1 minute read
Tourists Death :
तेज लहरों में फंसे दो पर्यटक, समुद्र में नहाने के दौरान हुई मौत

Tourists Death : ओडिशा के पुरी से सोमवार सुबह एक दुखद खबर सामने आई, जहां समुद्र में नहाने के दौरान दो पर्यटकों की मौत हो गई. यह हादसा सेक्टर-14 लाइटहाउस बीच के पास हुआ, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

जानकारी के मुताबिक, दोनों पर्यटक सुबह समुद्र में नहाने आए थे. अचानक तेज लहरों में फंस जाने के कारण वे गहरे पानी की ओर बह गए. इस दौरान समुद्र में उनके संघर्ष को देखते ही मौके पर मौजूद लोग तुरंत लाइफगार्ड और फायर ब्रिगेड को सूचित करने में जुट गए.

सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को पानी से बाहर निकालकर इलाज के लिए पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया. हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि तेज धार और लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

मृतकों की पहचान का इंतजार

इस घटना की कुछ वीडियो भी सामने आई हैं, जिनमें रेस्क्यू टीम द्वारा बचाने का प्रयास दिखाई देता है. फिलहाल, मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है और प्रशासन उनकी पहचान कर परिजनों को सूचित करने की कोशिश में लगा हुआ है.

यह हादसा समुद्र में नहाने के दौरान सतर्क रहने की अहमियत को स्पष्ट करता है. पुरी जैसे समुद्री इलाकों में अचानक बदलती लहरें और तेज धार पर्यटकों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं.

ये भी पढ़ें- Haryana News : गोहाना में सीएम सैनी की बड़ी घोषणाएं, 113 करोड़ की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन

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Ajay Yadav30 March 2026 - 3:13 PM
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