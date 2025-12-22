Uttar Pradesh

‘दिल्ली से लखनऊ तक दो नमूने’ : योगी के तंज पर अखिलेश का पलटवार, जानिए क्या कहा

Ajay Yadav22 December 2025 - 2:06 PM
2 minutes read
UP News :
'दिल्ली से लखनऊ तक दो नमूने' : योगी के तंज पर अखिलेश का पलटवार, जानिए क्या कहा

फटाफट पढ़ें :

  • कोडीन सिरप पर सदन में बहस
  • सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज
  • योगी बोले यूपी में मौत नहीं
  • अखिलेश ने एक्स पर जवाब दिया
  • मर्यादा और सियासत पर तीखा तंज

UP News : आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सीएम योगी ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहां. दिल्लीवाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, और यही बबुआ भी करेंगे, लंदन चले जाएंगे. दरअसल, सपा ने आज विधानसभा में कोडीन सिरप मामले पर प्रदर्शन किया था, जिस पर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई, जिन मौतों की बात की जा रही है, वे यूपी के बाहर हुई हैं.

यूपी विधानसभा में कोडीन कफ सिरप पर सपा विधायक के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बिना नाम लिए तंज कसा था और उन्हें नमूना बता दिया था. बिना देर किए अखिलेश यादव ने इस बयान को लपक लिया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पलटवार किया और लिखा आत्म स्वीकृति! अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी.

मर्यादा और सियासत पर अखिलेश का तंज

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी. संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे. भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं. कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा.

सपा प्रमुख पर सीएम योगी का तंज

बता दें कि विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख पर तंज कसा. सीएम ने कहा कि देश के अंदर दो नूमने हैं एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं. जब भी देश में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो तुरंत वह देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं. सीएम ने व्यंग्य करते हुए कहा कि लगता है यहीं स्थिति “आपके बबुआ के साथ भी होगी, जो एक बार फिर इंग्लैंड घूमने चले जाएंगे और लौटकर चिल्लाते रहेंगे.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 December 2025 - 2:06 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of माघ मेला 2026 : संगम तट पर मेला शुरू होने से पहले भीड़ उमड़ी, जीटी जवाहर चौराहे पर जाम

माघ मेला 2026 : संगम तट पर मेला शुरू होने से पहले भीड़ उमड़ी, जीटी जवाहर चौराहे पर जाम

22 December 2025 - 3:37 PM
Photo of कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

22 December 2025 - 1:07 PM
Photo of दयाशंकर मिश्रा ने कहा- अग्नि वीरों को 50% आरक्षण, हर मतदाता का नाम एक सूची में, सेना में जातिवाद नहीं, विपक्ष पर निशाना

दयाशंकर मिश्रा ने कहा- अग्नि वीरों को 50% आरक्षण, हर मतदाता का नाम एक सूची में, सेना में जातिवाद नहीं, विपक्ष पर निशाना

22 December 2025 - 12:03 PM
Photo of सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : प्रदूषण, चुनाव और ग्रामीण रोजगार पर उठाए सवाल

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : प्रदूषण, चुनाव और ग्रामीण रोजगार पर उठाए सवाल

21 December 2025 - 3:29 PM
Photo of कोडीन कफ सिरप मामले में मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, अखिलेश यादव से जवाब की मांग

कोडीन कफ सिरप मामले में मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, अखिलेश यादव से जवाब की मांग

21 December 2025 - 10:47 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और प्रदूषण, लखनऊ-नोएडा में हवा बेहद खराब

उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और प्रदूषण, लखनऊ-नोएडा में हवा बेहद खराब

20 December 2025 - 8:37 AM
Photo of Codeine Syrup Case : योगी सरकार के खिलाफ आरोपियों की करारी हार, 22 मामलों में NDPS एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा

Codeine Syrup Case : योगी सरकार के खिलाफ आरोपियों की करारी हार, 22 मामलों में NDPS एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा

19 December 2025 - 5:23 PM
Photo of सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

19 December 2025 - 12:21 PM
Photo of भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

18 December 2025 - 2:45 PM
Photo of Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

18 December 2025 - 12:51 PM
Back to top button