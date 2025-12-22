फटाफट पढ़ें :

कोडीन सिरप पर सदन में बहस

सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज

योगी बोले यूपी में मौत नहीं

अखिलेश ने एक्स पर जवाब दिया

मर्यादा और सियासत पर तीखा तंज

UP News : आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सीएम योगी ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहां. दिल्लीवाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, और यही बबुआ भी करेंगे, लंदन चले जाएंगे. दरअसल, सपा ने आज विधानसभा में कोडीन सिरप मामले पर प्रदर्शन किया था, जिस पर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई, जिन मौतों की बात की जा रही है, वे यूपी के बाहर हुई हैं.

यूपी विधानसभा में कोडीन कफ सिरप पर सपा विधायक के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बिना नाम लिए तंज कसा था और उन्हें नमूना बता दिया था. बिना देर किए अखिलेश यादव ने इस बयान को लपक लिया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पलटवार किया और लिखा आत्म स्वीकृति! अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी.

आत्म-स्वीकृति!



किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लाँघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। pic.twitter.com/99SMGEgD7M — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 22, 2025

मर्यादा और सियासत पर अखिलेश का तंज

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी. संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे. भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं. कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा.

सपा प्रमुख पर सीएम योगी का तंज

बता दें कि विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख पर तंज कसा. सीएम ने कहा कि देश के अंदर दो नूमने हैं एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं. जब भी देश में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो तुरंत वह देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं. सीएम ने व्यंग्य करते हुए कहा कि लगता है यहीं स्थिति “आपके बबुआ के साथ भी होगी, जो एक बार फिर इंग्लैंड घूमने चले जाएंगे और लौटकर चिल्लाते रहेंगे.

