Punjab

4 नगर परिषदों के आम चुनावों के लिए कुल 403 नामांकन प्राप्त

Karan Panchal4 June 2026 - 3:50 PM
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Punjab Elections
4 नगर परिषदों के आम चुनावों के लिए कुल 403 नामांकन प्राप्त

Punjab Elections : पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नगर परिषद गुरदासपुर, नगर परिषद दीनानगर, नगर परिषद कादियां और नगर परिषद शाम चौरासी के लिए कुल 403 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इन चारों नगर परिषदों के चुनाव के लिए मतदान 13 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।

उन्होंने आगे बताया कि मतदान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से कराया जाएगा तथा मतों की गिनती 13 जून 2026 को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित पोलिंग स्टेशन पर ही की जाएगी। नामांकनों की विस्तृत सूची संलग्न है।

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Karan Panchal4 June 2026 - 3:50 PM
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