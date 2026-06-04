4 नगर परिषदों के आम चुनावों के लिए कुल 403 नामांकन प्राप्त

Punjab Elections : पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नगर परिषद गुरदासपुर, नगर परिषद दीनानगर, नगर परिषद कादियां और नगर परिषद शाम चौरासी के लिए कुल 403 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इन चारों नगर परिषदों के चुनाव के लिए मतदान 13 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।

उन्होंने आगे बताया कि मतदान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से कराया जाएगा तथा मतों की गिनती 13 जून 2026 को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित पोलिंग स्टेशन पर ही की जाएगी। नामांकनों की विस्तृत सूची संलग्न है।

ये भी पढ़ें- मालवीय नगर अग्निकांड में मालिक हुआ डर कर फरार, लापरवाही की परतें खुली, 21 जिंदगियां हुई खत्म

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप