Uttar Pradeshमौसम

यूपी में सर्दियों का आगाज, दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड- जानें आज का मौसम

Ajay Yadav11 October 2025 - 8:01 AM
2 minutes read
UP Weather Update :
यूपी में सर्दियों का आगाज, दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड- जानें आज का मौसम

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में बारिश के बाद मौसम सुहावना, हवा में ठंडक।
  • प्रदेश से मानसून विदा, सर्दियों ने दस्तक दी।
  • अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क, आसमान रहेगा साफ।
  • दिन में तेज धूप रहेगी, रात में हल्की ठंड का असर।
  • अगले पांच दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं।

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. हाल की बारिश के बाद हवा में ठंडक घुल गई है और मौसम सुहाना हो गया है. दिन में धूप निकल रही हैं, जबकि रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है. इसी कारण लोगों ने रात में एसी और कूलर चलाना बंद कर दिया हैं. प्रदेश में अब मानसून पूरी तरह से विदा हो चुकी हैं और सर्दियां ने दस्तक दे दी हैं.

मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी किया हैं. आईएमडी के अनुसार, अब प्रदेश में बारिश का सिलसिला एकदम खत्म हो गया हैं. आज 11 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान आसमान एकदम साफ रहेगा और दिन के समय तेज धूप की वजह से गर्मी का सामना कर पड़ा सकता हैं.

दिन में धूप और रात में हल्की ठंड का एहसास

प्रदेश में 11 से 16 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. इस अवधि में दिन के समय धूप रहेगी, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होगी. कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की हैं.

वही राजधानी लखनऊ में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है. दिन के समय अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता हैं, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. दिन में धूप निकलेगी, लेकिन रात होते ही मौसम सुहावना हो जाएगा.

अगले पांच दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों में उरई प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा फतेहगढ़, बहराइच और वाराणसी में भी गर्मी महसूस की गई है. वहीं इटावा, बाराबंकी, बुलंदशहर, कानपुर और मेरठ में न्यूनतम तापमान 17.0- 18.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 October 2025 - 8:01 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आजम खान की जेल से रिहाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष : सपा पहले मौन थी, अब घड़ियाली आंसू बहा रही है

आजम खान की जेल से रिहाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष : सपा पहले मौन थी, अब घड़ियाली आंसू बहा रही है

10 October 2025 - 7:59 PM
Photo of सैफई में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

सैफई में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

10 October 2025 - 12:58 PM
Photo of UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

10 October 2025 - 10:23 AM
Photo of बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

9 October 2025 - 4:44 PM
Photo of मायावती ने आजम खान से मुलाकात की अफवाहों का किया खंडन, चुनावी वादों और कानून व्यवस्था पर कसा तंज

मायावती ने आजम खान से मुलाकात की अफवाहों का किया खंडन, चुनावी वादों और कानून व्यवस्था पर कसा तंज

9 October 2025 - 1:25 PM
Photo of कानपुर मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका, महिला सहित 6 घायल

कानपुर मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका, महिला सहित 6 घायल

9 October 2025 - 10:56 AM
Photo of अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर सियासत गरमाई, बीजेपी और सहयोगी दलों ने किया हमला

अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर सियासत गरमाई, बीजेपी और सहयोगी दलों ने किया हमला

9 October 2025 - 9:42 AM
Photo of कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

8 October 2025 - 7:58 PM
Photo of रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

8 October 2025 - 5:01 PM
Photo of CJI गवई पर हमले की कोशिश, मायावती-अखिलेश और इमरान मसूद ने जताई नाराजगी

CJI गवई पर हमले की कोशिश, मायावती-अखिलेश और इमरान मसूद ने जताई नाराजगी

7 October 2025 - 8:59 AM
Back to top button