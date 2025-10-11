फटाफट पढ़ें

यूपी में बारिश के बाद मौसम सुहावना, हवा में ठंडक।

प्रदेश से मानसून विदा, सर्दियों ने दस्तक दी।

अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क, आसमान रहेगा साफ।

दिन में तेज धूप रहेगी, रात में हल्की ठंड का असर।

अगले पांच दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं।

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. हाल की बारिश के बाद हवा में ठंडक घुल गई है और मौसम सुहाना हो गया है. दिन में धूप निकल रही हैं, जबकि रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है. इसी कारण लोगों ने रात में एसी और कूलर चलाना बंद कर दिया हैं. प्रदेश में अब मानसून पूरी तरह से विदा हो चुकी हैं और सर्दियां ने दस्तक दे दी हैं.

मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी किया हैं. आईएमडी के अनुसार, अब प्रदेश में बारिश का सिलसिला एकदम खत्म हो गया हैं. आज 11 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान आसमान एकदम साफ रहेगा और दिन के समय तेज धूप की वजह से गर्मी का सामना कर पड़ा सकता हैं.

दिन में धूप और रात में हल्की ठंड का एहसास

प्रदेश में 11 से 16 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. इस अवधि में दिन के समय धूप रहेगी, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होगी. कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की हैं.

वही राजधानी लखनऊ में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है. दिन के समय अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता हैं, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. दिन में धूप निकलेगी, लेकिन रात होते ही मौसम सुहावना हो जाएगा.

अगले पांच दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों में उरई प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा फतेहगढ़, बहराइच और वाराणसी में भी गर्मी महसूस की गई है. वहीं इटावा, बाराबंकी, बुलंदशहर, कानपुर और मेरठ में न्यूनतम तापमान 17.0- 18.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप