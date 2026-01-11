Asaduddin Owaisi : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हालिया बयान को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सरमा पर जोरदार हमला बोला और उन पर संविधान की मूल भावना को न समझने का भी आरोप लगाया.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भारत के संविधान की शपथ जरूर ली है, लेकिन वे उसकी आत्मा और मूल विचारधारा को समझने में पूरी तरह वह विफल रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के दिमाग में ट्यूबलाइट जली हुई है, इसलिए वे इस तरह के बयान देते हैं.

संविधान में भारत किसी एक समुदाय का देश नहीं

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि भारत सिर्फ किसी एक समुदाय का देश है. उन्होंने पाकिस्तान के संविधान से तुलना करते हुए कहा कि वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केवल एक विशेष समुदाय का बन सकता हैं, लेकिन भारत का संविधान हर नागरिक को समान अवसर देता है.

ओवैसी ने कहा, ‘भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, जो सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से कहीं अधिक शिक्षित और दूरदर्शी थे. यही संविधान इस देश को सभी धर्मों, विचारों और विश्वासों के लोगों का घर बनाता है.’

बहुलतावाद भारत की ताकत

ओवैसी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका बहुलतावाद है. यह देश न केवल आस्था रखने वालों का है, बल्कि उन लोगों का भी है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कुछ लोग जानबूझकर संविधान की मूल भावना को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी सोच देश को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करती है.

हर नागरिक को PM बनने का अधिकार

बता दें कि इससे पहले सोलापुर में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा था कि उनका सपना है कि एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने. उन्होंने फिर दोहराया कि भारतीय संविधान हर नागरिक को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बनने का अधिकार देता है, चाहे उसका धर्म या पहनावा कुछ भी हो. इस बयान के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही रहेगा.

