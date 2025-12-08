राष्ट्रीय

सुखदेव भगत का वंदे मातरम पर बीजेपी पर हमला, भावनाओं को राजनीति से ऊपर रखने की अपील

Ajay Yadav8 December 2025 - 10:13 AM
2 minutes read
Vande Mataram :
सुखदेव भगत का वंदे मातरम पर बीजेपी पर हमला, भावनाओं को राजनीति से ऊपर रखने की अपील

फटाफट पढ़ें:

  • सुखदेव भगत ने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की
  • वंदे मातरम भाव और समर्पण का प्रतीक है
  • राजनीतिक रंग देना देशहित के खिलाफ है
  • बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है
  • कांग्रेस वंदे मातरम की गरिमा बनाए रखेगी

Vande Mataram : संसद में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भारतीयों की भावना और समर्पण का प्रतीक है, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना जरूरी है. भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

वंदे मातरम राष्ट्रगीत और गौरव

सुखदेव भगत ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इसका भाव बंकिम चंद्र चटर्जी की उस प्रेरणा से जुड़ा है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में त्याग और समर्पण की भावना जगाई. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विषय पर चर्चा राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होनी चाहिए. भगत ने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम को गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानती है और इसे किसी भी राजनीतिक बहस में कमजोर नहीं होने देना चाहिए.

सुखदेव भगत ने बीजेपी पर किया हमला

कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी केवल आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गर्म करती है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर बार-बार विवाद खड़ा करना बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है. भगत ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा भारतीयों के संघर्ष में खुद को अलग रखती है और अपने राजनीतिक हितों के लिए RSS व अन्य संगठनों के नाम को आगे करती है.

वंदे मातरम की गरिमा पर सुखदेव भगत का जोर

सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर महत्वपूर्ण विषय की तरह इस चर्चा में भी पूरी भागीदारी कर रही है और वंदे मातरम की गरिमा को उचित तरीके से पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है. मीडिया को दिए बयान में उन्होंने मांग की कि चर्चा का दायरा बढ़ाया जाए और राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया जाए. भगत ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक भारतीयों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया है और आगे भी करती रहेगी.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 December 2025 - 10:13 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गोवा नाइट क्लब हादसा : आग में फंसे दिखे लोग, मालिकों की तलाश में लुकआउट सर्कुलर जारी

गोवा नाइट क्लब हादसा : आग में फंसे दिखे लोग, मालिकों की तलाश में लुकआउट सर्कुलर जारी

8 December 2025 - 12:59 PM
Photo of राष्ट्रीय राजधानी में बड़ा बदलाव- नए साल में बदलेगा दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा, 11 की जगह होगें इतने जिले

राष्ट्रीय राजधानी में बड़ा बदलाव- नए साल में बदलेगा दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा, 11 की जगह होगें इतने जिले

7 December 2025 - 7:06 PM
Photo of भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने कहा सलमान के साथ…

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने कहा सलमान के साथ…

7 December 2025 - 6:10 PM
Photo of स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

7 December 2025 - 3:51 PM
Photo of गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट, 4 टूरिस्ट समेत 25 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट, 4 टूरिस्ट समेत 25 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

7 December 2025 - 2:31 PM
Photo of इंडिगो की छठे दिन भी 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार का एक्शन, पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश

इंडिगो की छठे दिन भी 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार का एक्शन, पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश

7 December 2025 - 1:51 PM
Photo of गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

7 December 2025 - 12:45 PM
Photo of गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

7 December 2025 - 7:54 AM
Photo of बाबरी मस्जिद की बरसी पर UP में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

बाबरी मस्जिद की बरसी पर UP में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

6 December 2025 - 5:34 PM
Photo of पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

6 December 2025 - 4:48 PM
Back to top button