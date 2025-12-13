Madhya Pradeshराष्ट्रीय

ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

Karan Panchal13 December 2025 - 4:11 PM
1 minute read
Shivraj Singh Chouhan Threat
ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

Shivraj Singh Chouhan Threat : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के DGP को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि, शिवराज सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर है। और ISI उनकी जानकारी इकट्ठा कर रही है। जिसके बाद उनके दिल्ली-भोपाल आवास के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया है। जांच जारी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास पर सख्त तैनाती

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की Z+ सिक्योरिटी पहले से और सख्त कर दी गई है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में चौहान की सुरक्षा रिंग को मजबूत किया है। गृह मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों और मध्य प्रदेश के डीजीपी को सुरक्षा में चूक न होने का सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त को भी निर्देश जारी किए गए हैं।

ISI को शिवराज सिंह में दिलचस्पी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक, ISI ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उचित रूप से समायोजित करें।

ये भी पढ़ें- गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 December 2025 - 4:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

13 December 2025 - 11:42 AM
Photo of राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

12 December 2025 - 3:36 PM
Photo of राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

12 December 2025 - 2:18 PM
Photo of गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

12 December 2025 - 2:10 PM
Photo of Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

12 December 2025 - 1:27 PM
Photo of इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

12 December 2025 - 1:06 PM
Photo of ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

12 December 2025 - 12:29 PM
Photo of सरकार की रणनीति सफल : 43 लाख के इनामी नक्सली दीपक और रोहित ने किया आत्मसमर्पण

सरकार की रणनीति सफल : 43 लाख के इनामी नक्सली दीपक और रोहित ने किया आत्मसमर्पण

12 December 2025 - 11:24 AM
Photo of Arunachal Pradesh Accident : भारत-चीन बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 17 की मौत

Arunachal Pradesh Accident : भारत-चीन बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 17 की मौत

11 December 2025 - 6:59 PM
Photo of IndiGo Update : इंडिगो यात्रियों के लिए राहत की खबर, 10 हजार रुपए मुआवजा समेत मिलेगा एक्स्ट्रा वाउचर

IndiGo Update : इंडिगो यात्रियों के लिए राहत की खबर, 10 हजार रुपए मुआवजा समेत मिलेगा एक्स्ट्रा वाउचर

11 December 2025 - 5:27 PM
Back to top button