Delhi Weather Update : राजधानी दिल्ली में अब सर्दी का असली रूप दिखने लगा है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते रात के तापमान में तीन डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. लोगों को सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है. वहीं, ठंडी हवाओं ने दिल्ली की सर्दी को और तीखा बना दिया है.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार (26 दिसंबर) को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब एक डिग्री कम रहा. रात में ठंड बढ़ने से कारण लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए.

अगले दो दिन कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा बना रह सकता है. खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है.

वहीं, दिन के समय हालात थोड़े राहत भरे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज धूप निकलने की भी संभावना है. धूप की वजह से अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. दोपहर के समय धूप खिलने से ठंड का असर कुछ कम महसूस होता है.

हवा की गुणवत्ता में सुधार

सर्दी के बीच दिल्ली की हवा को लेकर राहत की खबर सामने आई है. लगातार दूसरे दिन राजधानी में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है. दिनभर तेज धूप और हवा चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया. फिलहाल एक्यूआई 286 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है, लेकिन पहले की तुलना में स्थिति बेहतर बनी हुई है.

हालांकि वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक यदि हवा की गति धीमी पड़ी तो अगले 24 घंटे में प्रदूषण का स्तर फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी संकेत दिए हैं कि मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने की संभावना है.

