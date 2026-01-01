Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच कक्षा 8 तक स्कूल बंद, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

Ajay Yadav1 January 2026 - 3:03 PM
UP School Holidays :
UP School Holidays : उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है. ठंड को देखते हुए मथुरा जिले में कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है. यह आदेश परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा.

बेसिक शिक्षा परिषद ने कक्षा आठवीं तक के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है. इसके तहत जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे. यह आदेश परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्डों के नर्सरी से कक्षा आठ तक के स्कूलों पर लागू होगा.

अवकाश में भी कर्मचारियों पर लागू रहेंगे निर्देश

अवकाश के दौरान परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी होने वाले सभी निर्देशों का पालन करना होगा. वहीं, जिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगी है, वे अपने निर्धारित क्षेत्र में उपस्थित रहकर पहले की तरह अपने दायित्व निभाते रहेंगे.

सीजन का सबसे ठंडा दिन

बीते बुधवार को इस मौसम का सबसे सर्द दिन दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड और गलन से लोग ठिठुरते नजर आए. वहीं, दिन का तापमान अब तक का सबसे कम रहा, जबकि शाम होते ही बर्फीली हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया. मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के मुताबकि पूरे सप्ताह शीतलहर बने रहने की संभावना है.

बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ी

बुधवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का सबसे कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान भी गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते बर्फीली हवाओं ने ठंड को और तीखा बना दिया. पूरे दिन बादलों की वजह से सूरज के दर्शन नहीं हो सके, जिससे गलन का असर और बढ़ गया.

होटल-रेस्तरां में रौनक

वहीं, स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण बच्चे घरों में ही मस्ती करते नजर आए, जबकि बुजुर्गों ने घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा. बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, हालांकि होटल और रेस्तरां में चहल-पहल बनी रही. मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार गुरुवार को भी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी और पूरे सप्ताह मौसम कमोबेश ठंडा ही रहने की संभावना है.

अगले दो दिन कोहरा बरकरार

सुबह करीब पांच से सात बजे तक हाईवे और यमुना एक्सप्रेस-वे पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए. सुबह आठ बजे के बाद कोहरा धीरे-धीरे छंट गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक कोहरे का असर बने रहने की संभावना है.

