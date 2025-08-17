Uttar Pradeshराज्य

रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

Anup Tiwari17 August 2025 - 5:10 PM
1 minute read
Ayodhya Janmashtami
रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

Ayodhya Janmashtami : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आज एक दुर्लभ और आध्यात्मिक संगम का साक्षी बनने जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रामलला के दरबार में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है. जबकि प्रदेशभर में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई गई, अयोध्या में यह पर्व 17 अगस्त को परंपरागत रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा है. राम और कृष्ण, दोनों अवतारों की उपस्थिति ने आज अयोध्या को अध्यात्म और उल्लास से भर दिया है.

आरती के बाद होगा भजनों और बधाई गीतों का आयोजन

शाम की आरती के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जहां स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम की महिमा का गुणगान किया जाएगा. रात 12 बजे तक रामलला के सामने भक्ति संगीत की प्रस्तुति होगी. विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार, यह कार्यक्रम रामभक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बनेगा. मंदिर में उपस्थित विशेष संतों, महंतों और अतिथियों के साथ जन्म के उपलक्ष्य में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा.

विशेष सजावट और पारंपरिक प्रसाद से सजा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. रामलला और राजा राम दोनों के दरबारों में विशेष आरती की जाएगी. इस अवसर पर विशेष रूप से धनिया की पंजीरी का प्रसाद तैयार किया गया है, जिसे अगली सुबह भक्तों में वितरित किया जाएगा. जन्म के पावन क्षण पर संपूर्ण मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा रहेगा और श्रद्धालुओं के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा.

