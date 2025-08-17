Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 अब बस कुछ ही दिन दूर है और टीमें अपनी तैयारियों में जुट गईं हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने रविवार को एशिया कप के लिए 17 सदस्यी टीम का ऐलान किया. अब यह टीम पाकिस्तान ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई है. इसका कारण है स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं दिया जाना.

दरअसल, खराब फार्म से जूझ रहे दोनों दिग्गदज बल्लेबाज काफी समय से टी-20 टीम से बाहर चल रहे थे और कयास यही लगाए जा रहे थे की दोनों एशिया कप में टीम में वापसी करेंगे, लेकिन दोनों का हालिया प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा और इस वजह से बोर्ड ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी.

इस साल नहीं खेला है कोई भी टी-20 मैच

बाबर और रिज़वान हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू और विदेशी टी20 सीरीज़ और वेस्टइंडीज दौरे में भी टीम का हिस्सा नहीं थे. दोनों ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था और तभी से दोनों ने पाकिस्तान के लिए इस फार्मैट में एक भी मैच नहीं खेला है. एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर रखा जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है.

पाकिस्तान सुपर लीग के ताज़ा सीज़न में बाबर आज़म ने पेशावर ज़ल्मी के लिए 128.57 के स्ट्राइक रेट से 288 रन बनाए थे, जबकि रिज़वान ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए 139.54 के स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अपने प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख पाए जिसके कारण दोनों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

सलमान आगा होंगे कप्तान

इस साल की शुरुआत में कप्तान नियुक्त किए गए सलमान आगा एशिया कप से पहले अफगानिस्तान और मेज़बान यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ में भी टीम का नेतृत्व करेंगे. चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से जीती गई सीरीज़ की 15 सदस्यीय टीम को ही बरकरार रखा है.

हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए फखर ज़मान अब फिट होकर टीम में लौट आए हैं. इस टीम में दो नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ सलमान मिर्ज़ा को मौका दिया गया है तो वहीं ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम भी टीम के साथ दिखाई देंगे. पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेलेगा.

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही पाकिस्तान के अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं और अब इन दोनों के टीम में नहीं होने से युवा खिलाड़ियों पर निश्चित ही दबाव होगा. अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों की गैर-मौजूदगी में पाकिस्तानी टीम एशिया कप जैसे कठिन टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करती है.

