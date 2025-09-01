Biharराज्य

पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

Anup Tiwari1 September 2025 - 5:14 PM
Purnia Airport Update
पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट

Purnia Airport Update : पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं. टर्मिनल बिल्डिंग और सड़क समेत लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और इसे पांच सितंबर तक आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने की तैयारी है. एयरलाइंस इंडिगो की वेबसाइट पर अब पूर्णिया एयरपोर्ट का कोड ‘पीएक्सएन’ दिखने लगा है, जिससे टिकट बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना बन गई है. हालांकि, इसका उद्घाटन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. यह एयरपोर्ट कोशी-सीमांचल क्षेत्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगा.

निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा हो सके.

बिहार का सबसे बड़ा रनवे और चौथा एयरपोर्ट

पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो पटना, गया और दरभंगा के बाद होगा. इस एयरपोर्ट का रनवे 9000 मीटर लंबा है, जो राज्य में सबसे बड़ा है और पटना के रनवे से भी लंबा है. एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को पोर्टा केबिन मोड में होगा.

करीब 400 करोड़ की लागत से निर्मित यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा. यहां टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयरब्रिज, सर्फेस पार्किंग, एविएशन फ्यूल फार्म, एसी चिल्लर प्लांट, वॉटर टैंक, फायर टैंक और कई अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यह एयरपोर्ट राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा बन जाएगा.

बेहतरीन सड़क नेटवर्क से जुड़ेगा एयरपोर्ट

सड़क कनेक्टिविटी के मामले में पूर्णिया अन्य जिलों से बेहतर स्थिति में है. एनएच 31, एनएच 57, एनएच 107 और एनएच 131 ए सहित कई राष्ट्रीय राजमार्ग एयरपोर्ट से जुड़ते हैं. इसके अलावा पटना तक एक्सप्रेस वे का निर्माण भी चल रहा है, जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी.

आसपास के जिलों जैसे कोशी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, बंगाल और नेपाल से एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा. खासतौर पर भागलपुर और खगड़िया की ओर से एनएच 31 के जरिए हरदा के पास से कनेक्शन बनाया जा रहा है. पूर्वी इलाकों से किशनगंज और बंगाल के लिए मरंगा बाईपास के रास्ते एयरपोर्ट तक पहुंच की सुविधा विकसित की जा रही है. चुनापुर रोड का चौड़ीकरण भी अंतिम चरण में है. अररिया और सहरसा से आने वाले यात्रियों के लिए भी बेहतर रास्ते बनाए जा रहे हैं.

पहली उड़ान को लेकर क्षेत्र में उत्साह

सीमांचल के लोग पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरने के लिए काफी उत्साहित हैं. इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर एयरपोर्ट का कोड दिखाई देने के बाद से लोग टिकट बुकिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वे पहली फ्लाइट की टिकट ले सकें. इस बीच वे मीडिया और अधिकारियों से बुकिंग की शुरुआत की जानकारी जुटा रहे हैं.

पूर्णिया एयरपोर्ट के संचालन से क्षेत्र की हवाई यात्रा सुलभ होगी और इससे आसपास के इलाकों के आर्थिक व सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

