MP Suicide : मध्य प्रदेश के शहडोल में सोमवार की सुबह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक 28 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, युवक पर लाखों रुपये का कर्ज था, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में था. घटना की सूचना मिलते ही सोहागपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

कर्ज में डूबा था युवक

मृतक की पहचान राहुल गुप्ता, पिता राम सुंदर गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रीवा होटल के सामने, के रूप में हुई है. राहुल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में कार्यरत था. बताया जा रहा है कि वह जल्दी अमीर बनने की चाह में सोशल मीडिया पर लोकप्रिय एविएटर गेम की लत में फंस गया था. इस लत के कारण उसने लाखों रुपये का कर्ज ले लिया, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था.

कर्जदारों की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम

जानकारी के मुताबिक, कर्जदारों ने राहुल से बार-बार पैसे की मांग शुरू कर दी थी, जिसके चलते वह गहरे तनाव में था. कर्जदारों की ओर से लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने सोमवार सुबह अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. स्थानीय लोगों के अनुसार, कर्ज का दबाव और मानसिक तनाव ही इस आत्महत्या का मुख्य कारण रहा.

पुलिस ने शुरू की जांच

सोहागपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करने शुरू किए हैं और मामले की गहन पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी. यह घटना न केवल शहडोल के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि ऑनलाइन गेम्स और आसान पैसा कमाने की लालच में लोग किस तरह अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : UP: मकान खरीदने के नाम पर महिला से घोखाधड़ी, सीएम आवास के पास आत्महत्या का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने बचाया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप