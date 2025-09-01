UP Woman Attempted Suicide : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने सीएम आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश कर दी. गनीमत यह रही की इससे पहले महिला सफल होती वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद महिला को थाने ले जाया गया. जहां पूछताछ कर पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है.

मकान दिलवाने के नाम पर धोखा

पुलिस ने महिला के पास से एक थैला में मिट्टी के तेल भरी शीशी और माचिस मिली है. पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम रोली देवी बताया है और वह मूल रूप से हरदोई जिले की रहने वाली है. घटना के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया की हरदोई के ही विक्की मिश्रा नाम के एक युवक ने उन्हें लखनऊ में मकान दिलवाने के नाम पर 60 लाख रूपए लिए लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला और आरोपी उनके पैसे भी नहीं लौटा रहा है. अपनी पीड़ा बताते हुए महिला ने बताया की इस मकान के लिए उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी दे दी थी.

पुलिस ने नहीं की सुनवाई, परेशान होकर उठाया कदम

पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मकान नहीं मिलने के बाद पहले तो विक्की ने लिए हुए पैसे लौटाने की बात कही थी, लेकिन बाद में वह आनाकानी करने लगा और पैसे मांगने पर धमकी देने लगा. उन्होंने बताया की जब वह पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा. मामले पर पुलिस इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि हरदोई पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है और आगे की कार्यवाई पुलिस के पहुंचने पर शुरू की जाएगी.

