पंजाब पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में 84 तस्करों को किया गिरफ्तार, बरामद 4 किलो ICE और 1.7 किलो हेरोइन

Punjab Police :
Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य में नशों के पूर्ण खातमे के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” के 284वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 339 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत प्रदेशभर में 70 एफआईआर दर्ज कर 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 284 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढकर 39,984 हो गई है.

बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों से 4 किलो आई सी ई, 1.7 किलो हेरोइन, 50 ग्राम अफीम, 33 किलो भुक्की, 965 नशीली गोलियाँ और 2910 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त प्रदेश बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है.

व्यापक छापेमारी में 339 स्थानों पर कार्रवाई

इस ऑपरेशन के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 339 स्थानों पर छापेमारी की है, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 335 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

42 लोग नशा छोड़ने व पुनर्वास के लिए तैयार

ध्यान देने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-प्रवर्तन, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 42 व्यक्तियों को नशा छोडने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए तैयार किया है.

ये भी पढ़ें – हरियाणा में बाढ़ प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा, 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ

