Delhi News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गोवा दौरा छोड़ दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे पालम के पीड़ित परिवार से मिलने शोक सभा में पहुंच गए. ‘‘आप’’ नेताओं के पहुंचने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका. इस दौरान धक्का मुक्की भी की. भाजपा कार्यकर्ताओं की अमानवीय व्यवहार पर अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पालम में पीड़ित परिवार से मिलने गया था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमें मिलने से रोका, हमारे साथ बदसलूकी की और कुर्सियां फेंकीं. सरकार की नाकामी और लापरवाही ने 9 लोगों की जान ले ली. ऊपर से शोक संतप्त परिवार के घर पर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है.

मानवता पर सवाल और फायर ब्रिगेड पर आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कैसे लोग हैं? इन लोगों में मानवता ख़त्म हो चुकी है. एक तो फायर बिग्रेड की गाड़ी देर से पहुंची और जब पहुंची तो उसकी हाइड्रोलिक लिफ़्ट तक नहीं खुली. आग में फंसे लोग घंटों मदद के लिए पुकारते रहे और मदद नहीं मिलने पर तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया. अगर समय से मदद मिल जाती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी. एक परिवार अपने 9 लोगों को खो दिया. इसके बावजूद उस परिवार को डराया-धमकाया जा रहा है. आम आदमी पार्टी इस घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग करते हैं.

पीड़ित परिवार से मिलने का कारण

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीड़ित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गोवा में पार्टी ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे. मैं खुद भी अभी गोवा गया हुआ था, जहां पीड़ित कार्यकर्ता मेरे साथ ही थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर उन्हें तुरंत दिल्ली आना पड़ा. उन्होंने कहा कि मैं गुरुवार को ही गोवा से लौटा हूं और एयरपोर्ट से सीधे पीड़ित परिवार से मिलने यहां आया हूं. यह बहुत ही दर्दनाक घटना है. मुझे पता चला है कि फायर बिग्रेड की गाड़ी देर से पहुंची और जब मौके पर पहुंची तो उसकी लिफ्ट काम ही नहीं कर रही थी. अगर फायर ब्रिगेड ने समय पर उचित कदम उठाया होता और फंसे लोगों को मदद मिल गई होती तो शायद उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

भाजपा पर गुंडागर्दी का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे भी ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि आज जब मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां आया, तो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां गुंडागर्दी और लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया. जिस परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है, उसके प्रति सहानुभूति जताने के बजाय इन लोगों ने यहां गुंडागर्दी मचा रखी है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि भाजपा वाले इस कदर नीचता पर उतर सकते हैं. जिस परिवार ने अपने 9 लोगों को खो दिया है, अगर कोई उनसे सहानुभूति जताने आ रहा है, तो ये लोग उसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं. पीड़ित परिवार और उनके लोगों को जिस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है, यह बेहद दुख की बात है.

घटना की जांच की मांग

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए कि आखिर आग कैसे लगी और मौके पर फायर ब्रिगेड की मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थीं? आग क्यों लगी? इसके साथ ही, भाजपा वालों ने यहां जो गुंडागर्दी का रवैया अपनाया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि घटना के वक्त फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुलीं और यह बात यहां मौजूद सभी लोगों ने देखी है. इसके बावजूद स्थानीय भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं और हम पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं. पूरा पालम इलाका यही कह रहा है कि जो फायर ब्रिगेड मौके पर आई थी, उसकी सीढ़ियां खुल ही नहीं पाई थीं. अगर वे सीढ़ियां समय पर खुल जातीं, तो उन लोगों की जान आसानी से बच सकती थी. जब सारे लोग यही सच बोल रहे हैं, तब भी भाजपा विधायक यहां गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं और महिलाओं तक के साथ बदसलूकी की जा रही है. हम लोग इस गुंडागर्दी से डरकर भागने वाले नहीं हैं और यहीं डटे हुए हैं. जिसे जो करना है कर ले, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे और यहीं बैठे रहेंगे.

भाजपा पर सच्चाई छिपाने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा वाले किस बात का शोक मना रहे हैं? जब वे अपने विभाग की कमियां नहीं बता सकते और अपने विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर वे किस चीज की कमियां बताएंगे? इसका सीधा मतलब है कि वे सब कुछ छिपा रहे हैं. फायर ब्रिगेड की सीढ़ी मौजूद होने के बावजूद वह पूरी तरह काम नहीं कर पाई और 9 लोग जिंदा जल गए.

कुर्सी फेंकने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि ये शोक सभा है. ये कुर्सी भाजपा के विधायक कुलदीप सोलंकी के गुंडों ने मुझे फेंक के मारी, मुझे नहीं लगी, हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा के सिर में लगी, वे घायल हुए. सोचिए एक परिवार के 9 लोग इस भाजपा सरकार की लापरवाही से मर गए और शोक सभा में अरविंद केजरीवाल आ रहे थे. ये भाजपा की मानसिकता है. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और एलजी कृपया संज्ञान लें.

सिस्टम पर सिसोदिया का हमला

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और ‘‘आप’’ पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि बीजेपी के नेताओं की मानवता मर चुकी है. इनकी सरकार ने सारा सिस्टम ठप कर दिया है. दिल्ली की फायर ब्रिगेड शानदार काम करती थी लेकिन एक साल में ही इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी. इतने दुखद हादसे पर संवेदना रखना तो दूर, बदतमीजी और गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं.

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि पालम में गुरुवार को जब मैं अरविंद केजरीवाल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, तो जो देखा वो मानवता के लिए बेहद शर्मनाक रहा. एक तरफ तो सरकारी लापरवाही ने 9 लोगों की जान ले ली. इनकी फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं चली, घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे. और दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं का अमानवीय चेहरा – शोक में डूबे परिवार से किसी को मिलने नहीं दे रहे, वहां जाकर बदसलूकी कर रहे हैं, कुर्सियाँ फेंक रहे हैं. दुख की घड़ी में भी ऐसी गुंडागर्दी? इन लोगों की इंसानियत आखिर कहां खो गई है? दिल्ली के लोग इनकी गुंडागर्दी और राक्षसी चेहरे को देख रही है.

विनय मिश्रा का आरोप

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि अभी अरविंद केजरीवाल पालम आकर पीड़ित परिवार से मिल कर गए हैं, उनके आने से पहले पीड़ित परिवार के सामने भाजपा के गुंडों ने उत्पात मचाया जिसमें मुझे तथा कई साथियों को चोट लगी. मै और मेरे साथी घायल होने के बाद एमएलसी कराने दीन दयाल हॉस्पिटल जा रहा हूं. ये सब देखना भयानक है. जिस परिवार को संवेदना देना था, वहां आकर भाजपा के गुंडे उत्पात मचा रहे थे कि फायर बिग्रेड और सरकार की नाकामी पर सवाल मत उठाओ.

हमले और बवाल का आरोप

इससे पहले विनय मिश्रा ने कहा कि मै सुबह से पालम में पीड़ित परिवार के साथ बैठा हूं. जिनके परिवार के 9 सदस्य की बुधवार को आग में जल कर मौत हो गई है. मेरे ऊपर अभी भाजपा के लोगो ने हमला किया है, क्योंकि थोड़ी देर में यहां अरविंद केजरीवाल आकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने वाले थे. स्थानीय विधायक के करीब 40 : 50 बाउंसर गुंडों ने कुर्सी फेक कर महौल खराब करना शुरू कर दिया है. इनका कहना है कि जब सीएम रेखा गुप्ता नहीं आई हैं तो अरविंद केजरीवाल पहले कैसे आ सकता हैं? बताइए, ये कितनी बड़ी बेशर्मी है कि ये भाजपाई अब उत्पात मचा रहे हैं. सरकार की निकम्मेपन के कारण जिस परिवार ने 9 लोगों को खोया है, उन्हें कम से कम शांति से सांत्वना तो देने दो. इतना भी पाप मत करो की धरती ही फट जाए.

भाजपा पर विफलता छिपाने का आरोप

आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में अपनी विफलाओं को छिपाने के लिए भाजपा अब गुंडागर्दी पर उतर गई है. पालम हादसे में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों की शोकसभा में भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी ने गुंडागर्दी करते हुए अपने गुंडों के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किया हमला. इस हमले में पार्टी के पूर्व विधायक विनय मिश्रा समेत कई अन्य ‘‘आप’’ कार्यकर्ता घायल हो गए. भाजपा जान बचाना नहीं जानती, इसे बस जान लेना आता है.

नारेबाजी और धक्का-मुक्की का आरोप

पालम अग्निकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जब आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे तो भाजपा के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे. भाजपा कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल समेत बाकी नेता पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दें. इसलिए भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे और धक्का-मुक्की करने लगे. इस धक्का मुक्की के बीच ही ‘‘आप’’ के नेता पीड़ित परिवार से मिले. लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी नहीं रूकी. सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता कुर्सी उठाकर उनके उपर फेंक रहा है.

सोशल मीडिया पर सवाल

भाजपा बार-बार बुल्डोजर न्याय की बात करती है, लेकिन पालम में भाजपा सरकार की आपराधिक लापरवाही और सिस्टम की विफलता से हुई एक परिवार के 9 लोगों की मौत पर मौन है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह हादसा नहीं है, बल्कि हत्या है. इन 9 लोगों की हत्या के लिए सीधे तौर पर मंत्री आशीष सूद जिम्मेदार हैं. आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सवाल किया है कि मंत्री आशीष सूद के घर पर कब बुल्डोजर चलेगा?

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