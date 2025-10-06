Rajasthan

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में आग लगने से 8 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

Ajay Yadav6 October 2025 - 11:24 AM
2 minutes read
Jaipur News :
जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में आग लगने से 8 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

फटाफट पढ़ें

  • जयपुर के अस्पताल में आग, 8 मरीजों की मौत
  • पीएम मोदी और ओम बिरला ने दुख जताया
  • ट्रॉमा ICU में शॉर्ट सर्किट से आग लगी
  • 11 गंभीर मरीजों को बाहर निकाला गया
  • सीपीआर के बावजूद 8 मरीज नहीं बच सके

Jaipur News : राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में आग लगने की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कि अस्पताल में आग से हुई जनहानि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.

वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर इस घटना को पीड़ादायक बताया है. उन्होंने कहा कि जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग में कई मरीजों की मौत हो गई है. ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिवारों को शक्ति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जो तेजी से फैल गई और उससे जहरीला धुआं निकलने लगा. उन्होंने बताया कि उस समय आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे. जो गंभीर हालत में थे और अधिकांश बेहोश थे.

सीपीआर देने के बावजूद नहीं बच सके

डॉ. अनुराग धाकड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर दो आईसीयू हैं, उनमें से एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी-आईसीयू है. वहां 24 मरीज थे. 11 ट्रॉमा आईसीयू में और 13 सेमी-आईसीयू में. ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में वहां से जहरीली गैसें निकलने लगीं. ज्यादातर गंभीर मरीज बेहोशी की हालत में थे. हमारी ट्रॉमा सेंटर टीम, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय ने तुरंत उन्हें ट्रॉलियों पर लादकर बाहर निकाला गया. सभी मरीज बेहोश थे. सीपीआर देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 October 2025 - 11:24 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 6 मरीजों की मौत

सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 6 मरीजों की मौत

6 October 2025 - 7:58 AM
Photo of दिवाली से पहले राहत: राजस्थान में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ

दिवाली से पहले राहत: राजस्थान में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ

3 October 2025 - 10:11 PM
Photo of पर्यटकों के लिए खुशखबरी: सरिस्का टाइगर रिजर्व फिर से खुला, बाघिन ST-9 ने किया स्वागत

पर्यटकों के लिए खुशखबरी: सरिस्का टाइगर रिजर्व फिर से खुला, बाघिन ST-9 ने किया स्वागत

2 October 2025 - 9:22 PM
Photo of NCRB रिपोर्ट: राजस्थान में देश में सबसे अधिक दुष्कर्म, कांग्रेस ने CM का इस्तीफा मांगा

NCRB रिपोर्ट: राजस्थान में देश में सबसे अधिक दुष्कर्म, कांग्रेस ने CM का इस्तीफा मांगा

1 October 2025 - 8:52 PM
Photo of राजस्थान में मिला ‘व्हाइट गोल्ड’: रेवंत पहाड़ियों पर मिला लिथियम का विशाल भंडार, चीन पर खत्म होगी निर्भरता

राजस्थान में मिला ‘व्हाइट गोल्ड’: रेवंत पहाड़ियों पर मिला लिथियम का विशाल भंडार, चीन पर खत्म होगी निर्भरता

29 September 2025 - 6:31 PM
Photo of सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा में जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया, क्यों चुनी गई ये जेल और क्या है इसकी खासियत?

सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा में जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया, क्यों चुनी गई ये जेल और क्या है इसकी खासियत?

27 September 2025 - 5:03 PM
Photo of राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: पांच IPS अफसरों का तबादला, युवा अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: पांच IPS अफसरों का तबादला, युवा अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

23 September 2025 - 8:00 PM
Photo of गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

21 September 2025 - 10:44 PM
Photo of राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

20 September 2025 - 4:31 PM
Photo of RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द कर नई भर्ती की घोषणा, 574 पदों के लिए आवेदन शुरू

RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द कर नई भर्ती की घोषणा, 574 पदों के लिए आवेदन शुरू

18 September 2025 - 8:32 PM
Back to top button