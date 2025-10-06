फटाफट पढ़ें

Jaipur News : राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में आग लगने की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कि अस्पताल में आग से हुई जनहानि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.

The loss of lives due to a fire tragedy at a hospital in Jaipur, Rajasthan, is deeply saddening. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) October 6, 2025

वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर इस घटना को पीड़ादायक बताया है. उन्होंने कहा कि जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग में कई मरीजों की मौत हो गई है. ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिवारों को शक्ति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से कई मरीजों की मृत्यु हृदय विदारक है।



पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना है। — Om Birla (@ombirlakota) October 6, 2025

एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जो तेजी से फैल गई और उससे जहरीला धुआं निकलने लगा. उन्होंने बताया कि उस समय आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे. जो गंभीर हालत में थे और अधिकांश बेहोश थे.

सीपीआर देने के बावजूद नहीं बच सके

डॉ. अनुराग धाकड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर दो आईसीयू हैं, उनमें से एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी-आईसीयू है. वहां 24 मरीज थे. 11 ट्रॉमा आईसीयू में और 13 सेमी-आईसीयू में. ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में वहां से जहरीली गैसें निकलने लगीं. ज्यादातर गंभीर मरीज बेहोशी की हालत में थे. हमारी ट्रॉमा सेंटर टीम, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय ने तुरंत उन्हें ट्रॉलियों पर लादकर बाहर निकाला गया. सभी मरीज बेहोश थे. सीपीआर देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

