चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

Punjab News : पंजाब के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-26 टिम्बर मार्केट में सोमवार देर शाम कार में बैठे इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आमने-सामने आ गए हैं. इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है.

गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश जारी कर लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार बताया और आरोप लगाया कि उसने एक निर्दोश व्यक्ति की हत्या की साजिश रची. वहीं, गोल्डी का कहना है कि पैरी ने लॉरेंस का कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि उसे दोस्ती के बहाने बुलाकर मरवाया गया. पुलिस की जांच में शक जताया गया है कि पैरी की हत्या उसके दोस्त काला घोड़ा ने ही करवाई. बताया जा रहा है कि वारदात से पहले दोनों एक क्लब में साथ थे और वही उसे टिंबर मार्केट में छोड़कर गया, जहां अपराधियों ने पैरी की हत्या कर दी इस पूरे मामले की पुष्टि के लिए पुलिस क्लब के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

चंडीगढ़ PGI में उपचार के दौरान मौत

वारदात के समय तीन हमलावरों ने पैरी की कार का पीछा किया, उसे रास्ते में रोककर करीब पाँच गोलियाँ चलाई. राहगीरों ने उसे तुंरत पीजीआई, चंडीगढ़ पहुँचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पैरी का विवाह सिर्फ एक महीना पहले हुआ था, जिससे परिवार शोक में डूब गया. मोहाली और पंचकूला से जुड़ी चंडीगढ़ की सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं. शहर में जगह-जगह नाकाबंदी लगाई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच के लिए कई स्थानों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

मृतक युवक के पिता पंजाब पुलिस में पूर्व इंस्पेक्टर थे. लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ पैरी की पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं, हालांकि उसके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हैं. यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना को बंबीहा गैंग के शूटरों ने अंजाम दिया है, हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही गैंग का नाम स्पष्ट रूप से सामने आएगा.

पैरी के पिता पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर

मृतक युवक के पिता पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके थे. पैरी की लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जबकि उसके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं. आशंका है कि इस वारदात को बंबीहा गैंग के शूटरों ने अंजाम दिया हो, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी गैंग का नाम स्पष्ट किया जाएगा.

