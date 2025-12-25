Delhi NCR

101वीं जयंती पर ‘सदैव अटल’ में जुटे देश के दिग्गज, राष्ट्रपति से PM तक ने किया नमन

Ajay Yadav25 December 2025 - 10:43 AM
101st Birth Anniversary :
101वीं जयंती पर ‘सदैव अटल’ में जुटे देश के दिग्गज, राष्ट्रपति से PM तक ने किया नमन

फटाफट पढ़ें:

  • अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई
  • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नमन किया
  • मोदी ने अटल को राजनीति का आदर्श बताया
  • दिल्ली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ
  • कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में आए

101st Birth Anniversary : आज देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राष्ट्रव्यापी नेता भारत रत्न वाजपेयी के योगदान को याद कर रहे हैं. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई अन्य राजनीतिक-सामाजिक हस्तियों ने दिल्ली में स्थित स्मारक ‘सदैव अटल’ जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की.

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो साझा किया, उन्होंने वाजपेयी के आचरण, विचार और अटल संकल्प को राजनीति का आदर्श मानक करार दिया.

वाजपेयी ने राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखा

पीएम मोदी ने संस्कृत श्लोक का उद्धरण देते हुए कहा कि वाजपेयी की जयंती उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का विशेष अवसर है, उन्होंने वाजपेयी के चरित्र और आचरण को भी उजागर किया और बताया कि वाजपेयी हमेशा राष्ट्रहित को हमेशा सबसे ऊपर रखा.

दिल्ली में वाजपेयी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर वीडियो संदेश भी जारी किया और स्मारक- जाकर वाजपेयी को नमन किया.

अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर आयोजित संगीतबद्ध श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हाल ही में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कई धर्मगुरु भी शामिल हुए.

