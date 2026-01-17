Moga Mayor Election : मोगा नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई हैं। मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब यह चुनाव 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करते हुए तारीख का ऐलान किया है।

हाईकोर्ट ने चुनावों को लेकर दिए आदेश

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि मोगा में मेयर का चुनाव बिना देरी के कराया जाए। कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन ने आज आधिकारिक तौर पर चुनाव की तारीख घोषित कर दी।

चुनाव पर टिकी सभी की नजरें

मेयर चुनाव की तारीख सामने आने के बाद नगर निगम और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और 19 जनवरी को होने वाले इस चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

