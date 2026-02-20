Biharराज्य

पटना NEET छात्रा केस में बड़ा खुलासा, गांव पहुंची CBI की टीम, जांच ने लिया नया मोड़

Ajay Yadav20 February 2026 - 9:28 AM
2 minutes read
Bihar NEET Student Case :
पटना NEET छात्रा केस में बड़ा खुलासा, गांव पहुंची CBI की टीम, जांच ने लिया नया मोड़

Bihar NEET Student Case : बिहार के पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अब एक्शन मोड में है. गुरुवार (19 फरवरी) को जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम तीसरी बार जहानाबाद पहुंची. इस बार पांच सदस्यीय सीबीआई टीम सीधे मखदूमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छात्रा के मामा के गांव पहुंची.

परिवार के लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की गई. इससे पहले मंगलवार (17 फरवरी) को सीबीआई की टीम ने उसी गांव का दौरा किया था और छात्रा के माता-पिता, भाई, भाभी, दादी और बुआ से पूछताछ की थी.

भाई का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पीछले दौरे के दौरान छात्रा के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है. जांचकर्ताओं को बाद में पता चला कि फोन मरम्मत के लिए मखदूमपुर की एक दुकान में दिया गया था. जब टीम पहली बार दुकान पर पहुंची, तो वह बंद पाई गई. बाद में मोबाइल फोन पास की एक पान की दुकान से बरामद किया गया.

गांव जाकर पूछताछ करने का फैसला किया

वहीं, सूत्रों का कहना है कि मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती हैं. सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पहले छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना बुलाया था. जब वह उपस्थित नहीं हुए, तो जांच टीम ने उनके गांव जाकर पूछताछ करने का फैसला किया.

रविवार को 20 सदस्यीय सीबीआई टीम ने गांव का दौरा कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए. वहीं 14 फरवरी की रात छात्रा के घर पर धमकी भरा नोट फेंका गया और दो दिन बाद उसके भाई को निशाना बनाते हुए एक और धमकी मिली.

धमकियों के बाद जांच पटना से गांव तक पहुंची

इन धमकियों के बाद, जांच पटना के गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा के गांव और हाल ही में उसके मामा के घर तक पहुंच गई. बार-बार किए गए फील्ड निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जब्ती और परिवार के लोगों को धमकाने के साथ, मामला संवेदनशील चरण में प्रवेश कर गया है. सूत्रों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में कई नए और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, जो संभावित रूप से जांच की दिशा बदल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Bengaluru Murder Case : बेंगलुरु में 70 साल की महिला की गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 February 2026 - 9:28 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जबलपुर के सिहोरा में दो पक्षों में हिंसा दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ इलाके में तनाव

जबलपुर के सिहोरा में दो पक्षों में हिंसा दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ इलाके में तनाव

20 February 2026 - 8:39 AM
Photo of पंजाब सरकार ने 8.18 लाख विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष बोर्ड परीक्षाएं सुनिश्चित की

पंजाब सरकार ने 8.18 लाख विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष बोर्ड परीक्षाएं सुनिश्चित की

19 February 2026 - 2:53 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा, बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा, बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश

19 February 2026 - 2:22 PM
Photo of किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक के दूसरे दिन मुख्य अतिथि बने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और बलतेज पन्नू

किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक के दूसरे दिन मुख्य अतिथि बने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और बलतेज पन्नू

19 February 2026 - 1:42 PM
Photo of MP बोर्ड 10वीं इंग्लिश पेपर विवाद: वायरल फोटो के बाद टीचर निलंबित, क्या दोबारा होगी परीक्षा?

MP बोर्ड 10वीं इंग्लिश पेपर विवाद: वायरल फोटो के बाद टीचर निलंबित, क्या दोबारा होगी परीक्षा?

19 February 2026 - 1:19 PM
Photo of UP में बटुकों को विशेष सम्मान, ब्रजेश पाठक ने 101 बच्चों को घर बुलाकर पत्नी संग लिया आशीर्वाद

UP में बटुकों को विशेष सम्मान, ब्रजेश पाठक ने 101 बच्चों को घर बुलाकर पत्नी संग लिया आशीर्वाद

19 February 2026 - 12:07 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

19 February 2026 - 11:25 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

19 February 2026 - 9:21 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में बारिश से तापमान गिरा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई

उत्तर प्रदेश में बारिश से तापमान गिरा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई

19 February 2026 - 7:45 AM
Photo of ‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

18 February 2026 - 3:43 PM
Back to top button