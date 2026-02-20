Bihar NEET Student Case : बिहार के पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अब एक्शन मोड में है. गुरुवार (19 फरवरी) को जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम तीसरी बार जहानाबाद पहुंची. इस बार पांच सदस्यीय सीबीआई टीम सीधे मखदूमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छात्रा के मामा के गांव पहुंची.

परिवार के लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की गई. इससे पहले मंगलवार (17 फरवरी) को सीबीआई की टीम ने उसी गांव का दौरा किया था और छात्रा के माता-पिता, भाई, भाभी, दादी और बुआ से पूछताछ की थी.

भाई का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पीछले दौरे के दौरान छात्रा के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है. जांचकर्ताओं को बाद में पता चला कि फोन मरम्मत के लिए मखदूमपुर की एक दुकान में दिया गया था. जब टीम पहली बार दुकान पर पहुंची, तो वह बंद पाई गई. बाद में मोबाइल फोन पास की एक पान की दुकान से बरामद किया गया.

गांव जाकर पूछताछ करने का फैसला किया

वहीं, सूत्रों का कहना है कि मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती हैं. सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पहले छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना बुलाया था. जब वह उपस्थित नहीं हुए, तो जांच टीम ने उनके गांव जाकर पूछताछ करने का फैसला किया.

रविवार को 20 सदस्यीय सीबीआई टीम ने गांव का दौरा कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए. वहीं 14 फरवरी की रात छात्रा के घर पर धमकी भरा नोट फेंका गया और दो दिन बाद उसके भाई को निशाना बनाते हुए एक और धमकी मिली.

धमकियों के बाद जांच पटना से गांव तक पहुंची

इन धमकियों के बाद, जांच पटना के गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा के गांव और हाल ही में उसके मामा के घर तक पहुंच गई. बार-बार किए गए फील्ड निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जब्ती और परिवार के लोगों को धमकाने के साथ, मामला संवेदनशील चरण में प्रवेश कर गया है. सूत्रों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में कई नए और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, जो संभावित रूप से जांच की दिशा बदल सकते हैं.

