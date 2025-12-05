Punjab News : सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बॉर्डर पर नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दो अलग-अलग अभियानों में पांच नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है.

पहली कार्रवाई अमृतसर जिले के बलहारवाल गांव के पास की गई. बीएसएफ को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर एएनटीएफ अमृतसर के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया गया. इसमें दो तस्करों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 8 पैकेट हेरोइन (कुल वजन 8.643 किलो), तीन मोबाइल फोन और एक कार बरामद हुई. ये दोनों तस्कर बलहारवाल और अवान लाखा सिंह गांव के निवासी हैं. फिलहाल उन्हें एएनटीएफ की हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है.

फाजिल्का में तीन तस्कर गिरफ्तार

वहीं, दूसरी कार्रवाई फाजिल्का जिले के ताहलीवाला गांव में की गई. बीएसएफ और सीआईए फाजिल्का ने मिली पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त अभियान चलाया. इस ऑपरेशन में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया. जिनके पास से 2 पैकेट हेरोइन (कुल वजन 1 किलो), एक मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद हुई. गिरफ्तार तस्कर हजारा राम सिंह, धर्मूवाला और बस्ती केरा वाली गांवों के निवासी हैं. सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

