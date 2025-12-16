राष्ट्रीय

गोवा नाइट क्लब आग मामले में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से प्रत्यर्पित, भारत पहुंचते ही गिरफ्तारी

Ajay Yadav16 December 2025 - 2:14 PM
1 minute read
Luthra Brothers :
Luthra Brothers : गोवा के एक नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर दिल्ली से थाईलैंड फरार हो गए थे. अब दोनों को थाईलैंड से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है. वे आज भारत पहुंचेंगे और प्रत्यर्पित करने वाली फ्लाइट में सवार हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई को लेकर सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं.

टी-3 पर उतरते ही मेडिकल जांच

दिल्ली के टी-3 एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लूथरा ब्रदर्स को सबसे पहले द्वारका सेक्टर-9 स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा. जांच के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उनकी एक टीम आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगी और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहेगी.

दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की हिरासत

बता दें कि गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा 6 से 7 दिसंबर की रात क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड भाग गए थे. भारत के अनुरोध पर पिछले सप्ताह थाईलैंड की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने फुकेत के एक होटल से दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था.

भारत पहुंचते ही कोर्ट में पेशी

दोनों भाइयों के पासपोर्ट भारत सरकार ने जब्त कर लिए हैं और इंटरपोल के जरिए उनके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया गया है. संबंधित अधिकारी ने बताया कि भारत पहुंचते ही मंगलवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां गोवा पुलिस उनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी.

ये भी पढ़ें- बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

