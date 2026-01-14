फटाफट पढ़ें:

लालू पहुंचे तेज प्रताप के घर

पटना में चूड़ा दही भोज हुआ

लालू को धूप से बचाया गया

बड़े नेताओं को आमंत्रित किया

तेज प्रताप करेंगे शक्ति प्रदर्शन

Tej Pratap Yadav : राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, तेज प्रताप यादव ने आज पटना में अपने सरकारी आवास पर चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन किया है. बिहार में मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज की शुरुआत लालू यादव ने ही 90 के दशक में की थी. लालू यादव का चूड़ा दही भोज कार्यक्रम हमेशा सुर्खियों में रहा है. लालू के यहां इस बार आयोजन नहीं हो रहा है.

तेज प्रताप यादव अपने पिता की विरासत को अपने अंदाज में जीवित रखने की कोशिश में दिखे. न केवल विरासत, बल्कि वह पिता की सेवा में लगे हुए दिखे. दरअसल, जब लालू पहुंचे तो उनकी आंख पर सीधी धूप पड़ रही थी. इसे देखकर तेज प्रताप ने अपने सहयोगियों में से किसी एक को गमछे जैसा कपड़ा लाने के लिए कहा, जिसे लालू यादव के सिर पर रखा गया ताकि उन्हें धूप सीधे न लगे.

NDA के साथ बढ़ रही हैं नजदीकियां

बता दें कि पिता लालू, भाई तेजस्वी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है. NDA, महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है. तेज प्रताप एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे. मकर संक्रांति के बाद बड़ा सियासी फैसला भी ले सकते हैं. NDA से नजदीकियां बढ़ रही हैं. बिहार में मकर संक्रांति पर राजनीति के उलटफेर पर सबकी नजरें टिकी हैं. इस बार कौन सा सियासी खेला होगा, यह देखने वाली बात है.

