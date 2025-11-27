Punjab

तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav27 November 2025 - 8:28 AM
1 minute read
Punjab News :
तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें:

  • तरनतारन में दो हथियार तस्कर गिरफ्तार
  • आरोपियों के पास 2 पिस्तौल और 4 कारतूस
  • गोपनीय सूचना पर डलीरी में नाकाबंदी
  • तस्करों का पाकिस्तान नेटवर्क से संबंध
  • पुलिस ने गहन जांच शुरू की

Punjab News : सीआईए स्टाफ तरनतारन ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से चीन की बनी 2 पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. दोनों आरोपियों का रिमांड लेने के बाद खालड़ा थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

गोपनीय सूचना पर गांव डलीरी में नाकाबंदी

एसएसपी सुरिंदर लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ तरनतारन के इंस्पैक्टर प्रभजीत सिंह ने गोपनीय सूचना के आधार पर गांव डलीरी में नाकाबंदी की थी, इसी दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया. तलाशी लेने पर उनके पास से चीन में बनी 30 बोर की दो पिस्तौलें और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. पकड़े गए आरोपियों की पहचान शेर सिंह उर्फ गौरी (पुत्र जस्सा सिंह निवासी गांव डल ) और सुखबीर सिंह उर्फ सुखा (पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव कालेके) के रूप में हुई है.

स्थानीय गैंगस्टरों से भी संबंध

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर पाकिस्तान स्थित हथियार तस्करों से जुड़े हुए हैं. ये तस्कर मोबाइल फोन और ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप मंगवाकर सप्लाई करने का काम करते थे और इनके संबंध स्थानीय गैंगस्टरों से भी हैं. एसएसपी ने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क में और भी लोग शामिल होने के संकेत मिले हैं. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा की जाएगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 November 2025 - 8:28 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

26 November 2025 - 6:06 PM
Photo of मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

26 November 2025 - 1:10 PM
Photo of चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

26 November 2025 - 12:33 PM
Photo of बमियाल में नशा तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

बमियाल में नशा तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

26 November 2025 - 11:33 AM
Photo of 350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

26 November 2025 - 10:46 AM
Photo of अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल, NSG और पंजाब पुलिस के जवान तैनात

अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल, NSG और पंजाब पुलिस के जवान तैनात

25 November 2025 - 7:23 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

25 November 2025 - 3:58 PM
Photo of जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

25 November 2025 - 3:18 PM
Photo of पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

25 November 2025 - 11:32 AM
Photo of Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

24 November 2025 - 5:26 PM
Back to top button