तरनतारन में दो हथियार तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों के पास 2 पिस्तौल और 4 कारतूस

गोपनीय सूचना पर डलीरी में नाकाबंदी

तस्करों का पाकिस्तान नेटवर्क से संबंध

पुलिस ने गहन जांच शुरू की

Punjab News : सीआईए स्टाफ तरनतारन ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से चीन की बनी 2 पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. दोनों आरोपियों का रिमांड लेने के बाद खालड़ा थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

गोपनीय सूचना पर गांव डलीरी में नाकाबंदी

एसएसपी सुरिंदर लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ तरनतारन के इंस्पैक्टर प्रभजीत सिंह ने गोपनीय सूचना के आधार पर गांव डलीरी में नाकाबंदी की थी, इसी दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया. तलाशी लेने पर उनके पास से चीन में बनी 30 बोर की दो पिस्तौलें और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. पकड़े गए आरोपियों की पहचान शेर सिंह उर्फ गौरी (पुत्र जस्सा सिंह निवासी गांव डल ) और सुखबीर सिंह उर्फ सुखा (पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव कालेके) के रूप में हुई है.

स्थानीय गैंगस्टरों से भी संबंध

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर पाकिस्तान स्थित हथियार तस्करों से जुड़े हुए हैं. ये तस्कर मोबाइल फोन और ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप मंगवाकर सप्लाई करने का काम करते थे और इनके संबंध स्थानीय गैंगस्टरों से भी हैं. एसएसपी ने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क में और भी लोग शामिल होने के संकेत मिले हैं. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा की जाएगी.

