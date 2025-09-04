Biharराज्य

भारत-कोरिया का हाई-वोल्टेज मुकाबला 2-2 पर खत्म, आखिरी पलों में छूटा जीत का मौका

4 September 2025
India vs Korea Asia Cup 2025
भारत और कोरिया का रोमांचक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म – हीरो मेन्स एशिया कप 2025

अहम बातें एक नजर में : 👇

  • हीरो मेन्स एशिया कप 2025 सुपर-4 का पहला मैच भारत और कोरिया के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा.
  • भारत के लिए हार्दिक सिंह (8’) और मनदीप सिंह (53’) ने गोल किए.
  • कोरिया के लिए जिहुन यांग (12’) और ह्योनहोंग किम (14’) ने गोल दागे.
  • बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ लेकिन शुरुआत रोमांचक रही.
  • भारत ने कई मौके बनाए, मगर कोरियाई डिफेंस और गोलकीपर के आगे नाकाम रहे.
  • चौथे क्वार्टर में मनदीप सिंह ने बराबरी का गोल किया.
  • भारत अब 4 सितंबर को शाम 7:30 बजे मलेशिया से भिड़ेगा.
  • अन्य मुकाबलों में जापान ने चीनी ताइपे को और मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया.
  • मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और Watch.Hockey पर उपलब्ध है.

India vs Korea Asia Cup 2025 : राजगीर (बिहार) में खेले जा रहे हीरो मेन्स एशिया कप 2025 के सुपर-4 के पहले मुकाबले में भारत और कोरिया के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला. दोनों टीमों ने आखिरी मिनट तक दमदार खेल दिखाया और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ. भारत के लिए हार्दिक सिंह (8’) और मनदीप सिंह (53’) ने गोल किए, जबकि कोरिया की ओर से जिहुन यांग (12’) और ह्योनहोंग किम (14’) ने गोल दागे.

कोरिया की वापसी और भारत के मिस हुए मौके

बारिश के कारण मैच थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. आठवें मिनट में हार्दिक सिंह ने शानदार मूव बनाते हुए पहला गोल किया और भारत को बढ़त दिलाई. हालांकि, कोरिया ने तुरंत वापसी की. 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर जिहुन यांग ने गोल किया और सिर्फ दो मिनट बाद ह्योनहोंग किम ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 2-1 कर दिया.

दूसरे क्वार्टर में भारत ने कई मौके बनाए. कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जर्मनप्रीत ने बेहतरीन पासिंग से कोरियाई डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने सभी शॉट रोक लिए. तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने लगातार हमले किए. अभिषेक और सुखजीत को मौके मिले, मगर गेंद पोस्ट से बाहर चली गई.

मनदीप सिंह के गोल से भारत ने बचाई मैच की लाज

मैच का सबसे रोमांचक पल चौथे क्वार्टर में आया. भारत ने लगातार दबाव बनाया और आखिरकार 53वें मिनट में मनदीप सिंह ने बराबरी का गोल दागा. इसके बाद दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन कोई भी उसे गोल में बदल नहीं पाया. नतीजतन मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ.

अगला मुकाबला मलेशिया से, भारत के लिए सीख और उम्मीदें

भारत अब सुपर-4 के अपने अगले मैच में गुरुवार, 4 सितंबर को शाम 7:30 बजे मलेशिया से भिड़ेगा. वहीं, अन्य मुकाबलों में जापान ने चीनी ताइपे को 2-0 से और मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया. मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. अंतरराष्ट्रीय दर्शक इसे Watch.Hockey प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. यह ड्रॉ भारत के लिए एक सबक भी है कि अगले मैचों में उन्हें अपने मौके गोल में बदलने होंगे. लेकिन दर्शकों के लिए यह मैच रोमांच और उत्साह से भरा रहा.

यह भी पढ़ें : राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

