राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

Amzad Khan4 September 2025 - 10:54 AM
Ghanendra Bhardwaj AAP
राजस्थान के सह-प्रभारी बने AAP प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज

मुख्य बिंदु एक नजर में :

  • आम आदमी पार्टी ने घनेंद्र भारद्वाज को राजस्थान का सह-प्रभारी नियुक्त किया.
  • अरविंद केजरीवाल ने संगठनात्मक मजबूती और विस्तार के लिए लिया बड़ा फैसला.
  • घनेंद्र भारद्वाज पहले से ही राष्ट्रीय प्रवक्ता और कई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.
  • उनकी संगठनात्मक क्षमता और अनुभव को देखते हुए मिली नई जिम्मेदारी.
  • नियुक्ति से निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी को नई दिशा मिलेगी.
  • घनेंद्र भारद्वाज ने कहा – भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से जनता परेशान है.
  • जयपुर पहुंचकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी करेंगे.
  • राजस्थान की राजनीति में AAP की सक्रियता और बढ़ेगी.

Ghanendra Bhardwaj AAP : राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा दांव खेला है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज को राजस्थान का सह-प्रभारी नियुक्त कर दिया है. यह फैसला सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे AAP के संगठनात्मक विस्तार और आने वाले निकाय व पंचायत चुनावों में मजबूत उपस्थिति की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है. घनेंद्र भारद्वाज पहले से ही अपनी कार्यशैली और संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में उनकी नई भूमिका राजस्थान की राजनीति में दिलचस्प मोड़ ला सकती है. वहीं जनता बदलाव चाहती है और अब AAP उस बदलाव की ओर बढ़ते हुए साफ-साफ नजर आ रहे हैं.

संगठनात्मक अनुभव के आधार पर मिली नई जिम्मेदारी

घनेंद्र भारद्वाज पहले से ही पार्टी में कई बड़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं. राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ-साथ उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर तक मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है. उनकी संगठनात्मक क्षमता और अनुभव को देखते हुए ही उन्हें राजस्थान जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से राजस्थान में AAP की सक्रियता और भी तेज़ होगी.

जनता के बदलाव की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प

नियुक्ति मिलने के बाद घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि – “मैं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद संदीप पाठक जी और प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस जी का आभार व्यक्त करता हूं. जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा. राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है और अब समय आ गया है कि भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से जनता को राहत मिले.”

राजस्थान में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी

उन्होंने आगे कहा कि अगले 2-3 दिनों में वह जयपुर पहुंचकर अपनी नई जिम्मेदारियों का कार्यभार संभालेंगे. उनका फोकस प्रत्येक बूथ स्तर पर संगठन को मज़बूत करने और भाजपा व कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने पर होगा. राजस्थान की राजनीति में AAP की एंट्री पहले से ही चर्चा में रही है. अब घनेंद्र भारद्वाज की नियुक्ति के बाद पार्टी को नया जोश और दिशा मिलेगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाती है और जनता को एक नया विकल्प देती है.

