UP News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में तेरहवीं में शामिल होने पहुंचे एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह घटना बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव की है. मृतक की पहचान स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू के रूप में हुई है. मंगलवार की रात वह गांव में आयोजित तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने गया था. भोज के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी किसी का फोन आने पर वह बात करते हुए थोड़ी दूर चला गया. इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी.

गोली लगते ही जमीन पर गिरा छोटू

आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि छोटू जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके सिर में गोली लगी हुई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों ने दो लोगों पर शक जताया

मृतक छोटू बदलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश था. उसके खिलाफ बदलापुर और सिंगरामऊ थाने में करीब 20 मुकदमे दर्ज थे. परिजनों ने गाँव के ही दो लोगों पर शक जताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही हैं.

मामले की जांच के लिए एसपी डॉ कौस्तुभ ने पुलिस की चार टीमें गठित की हैं, जो हर पहलू से इसकी जाँच कर रही हैं. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

