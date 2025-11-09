Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु त़ेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में शनिवार को बटाला, फरीदकोट, फाजि़ल्का और होशियारपुर में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में संगत ने उपस्थिति दर्ज कराई।

उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी

एक प्रवक्ता ने बताया कि आईटीआई बटाला में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने शिरकत की। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शो में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां बड़ी संख्या में संगत के साथ शामिल हुए।

इसी प्रकार फाजि़ल्का के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम और होशियारपुर के मल्टीपरपज़ आउटडोर स्टेडियम, लाजवंती में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में जिले के विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संगत के साथ भाग लिया।

आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुति

इन लाइट एंड साउंड शोज़ में आधुनिक लेजऱ लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु त़ेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, दर्शन और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी महान कुर्बानी को प्रदर्शित किया गया। संगत ने पंजाब सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस प्रयास से वर्तमान पीढ़ी को गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी।

इससे पहले, 4 नवंबर को पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट में आयोजित शो भी बेहद सफल रहे।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा यह लाइट एंड साउंड शो अगले चरण में 11 नवंबर, सोमवार को अमृतसर, फिरोज़पुर, संगरूर और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में आयोजित किए जाएंगे।

