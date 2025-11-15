Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉ. शाहीन शाहिद के नाम के आने के बाद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया. कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग की बोर्ड सूची से डॉ. शाहीन का नाम हटा दिया है.

शुक्रवार को गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने डॉ शाहीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें विभाग के बोर्ड की सूची से हटा दिया है. डॉ शाहीन पहले इस मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष भी रह चुकी है और उनका नाम कई सालों से इस डिपार्टमेंट के बोर्ड मे शामिल था.

कॉलेज ने तुरंत संशोधन किया

दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि किसी भी गलत पहचान या संदर्भ से कॉलेज की छवि प्रभावित न हो. बोर्ड से डॉ शाहीन का नाम हटाकर तत्काल इसमें संशोधन भी कर दिया गया है.

मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस और एंटी टेरिरिस्ट स्क्वॉड की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर डॉ शाहीन के खिलाफ यह कदम उठाया गया, ताकि इससे कॉलेज की छवि या पहचान पर कोई नकारात्मक असर न पड़े.

यूपी में 200 डॉक्टर और छात्रों पर एटीएस की नजर

शुक्रवार को जीएसवीएम कॉलेज में सुरक्षा एजेंसियों ने कई और लोगों से पूछताछ की. टीम ने विभाग के पुराने रिकॉर्ड, फाइलें और अन्य जुड़े लोगों से भी पूछताछ की. सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन लोगों पर भी जो डॉ शाहीन के साथ जुड़े हुए थे.

दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. उनकी नजर यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर और मेडिकल के छात्र पर हैं. एटीएस की टीम जल्द ही पूछताछ के लिए श्रीनगर भी जा सकती है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप