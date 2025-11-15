Delhi NCR

दिल्ली ब्लास्ट में डॉ. शाहीन के नाम के बाद जीएसवीएम कॉलेज ने बोर्ड से हटाया नाम

Ajay Yadav15 November 2025 - 3:49 PM
1 minute read
Delhi Blast :
दिल्ली ब्लास्ट में डॉ. शाहीन के नाम के बाद जीएसवीएम कॉलेज ने बोर्ड से हटाया नाम

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉ. शाहीन शाहिद के नाम के आने के बाद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया. कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग की बोर्ड सूची से डॉ. शाहीन का नाम हटा दिया है.

शुक्रवार को गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने डॉ शाहीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें विभाग के बोर्ड की सूची से हटा दिया है. डॉ शाहीन पहले इस मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष भी रह चुकी है और उनका नाम कई सालों से इस डिपार्टमेंट के बोर्ड मे शामिल था.

कॉलेज ने तुरंत संशोधन किया

दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि किसी भी गलत पहचान या संदर्भ से कॉलेज की छवि प्रभावित न हो. बोर्ड से डॉ शाहीन का नाम हटाकर तत्काल इसमें संशोधन भी कर दिया गया है.

मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस और एंटी टेरिरिस्ट स्क्वॉड की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर डॉ शाहीन के खिलाफ यह कदम उठाया गया, ताकि इससे कॉलेज की छवि या पहचान पर कोई नकारात्मक असर न पड़े.

यूपी में 200 डॉक्टर और छात्रों पर एटीएस की नजर

शुक्रवार को जीएसवीएम कॉलेज में सुरक्षा एजेंसियों ने कई और लोगों से पूछताछ की. टीम ने विभाग के पुराने रिकॉर्ड, फाइलें और अन्य जुड़े लोगों से भी पूछताछ की. सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन लोगों पर भी जो डॉ शाहीन के साथ जुड़े हुए थे.

दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. उनकी नजर यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर और मेडिकल के छात्र पर हैं. एटीएस की टीम जल्द ही पूछताछ के लिए श्रीनगर भी जा सकती है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 November 2025 - 3:49 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

15 November 2025 - 10:35 AM
Photo of अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की

अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की

13 November 2025 - 3:03 PM
Photo of महिपालपुर में धमाके की आवाज, डीटीसी बस का टायर फटा; लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध गिरफ्तार

महिपालपुर में धमाके की आवाज, डीटीसी बस का टायर फटा; लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध गिरफ्तार

13 November 2025 - 12:13 PM
Photo of एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

12 November 2025 - 2:28 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट : डॉक्टर उमर और तारिक को कार बेचने वाला डीलर हिरासत में

दिल्ली ब्लास्ट : डॉक्टर उमर और तारिक को कार बेचने वाला डीलर हिरासत में

12 November 2025 - 2:07 PM
Photo of राजधानी दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का कहर, अगले चार दिन तक राहत के आसार नहीं

राजधानी दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का कहर, अगले चार दिन तक राहत के आसार नहीं

12 November 2025 - 8:03 AM
Photo of दिल्ली फिर दहली: लाल किले के पास धमाका, 1996 से 2025 तक राजधानी में हुए बड़े ब्लास्ट्स की पूरी कहानी

दिल्ली फिर दहली: लाल किले के पास धमाका, 1996 से 2025 तक राजधानी में हुए बड़े ब्लास्ट्स की पूरी कहानी

11 November 2025 - 11:59 AM
Photo of फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो RDX और हथियार बरामद, दिल्ली-NCR में आतंकी साजिश नाकाम

फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो RDX और हथियार बरामद, दिल्ली-NCR में आतंकी साजिश नाकाम

10 November 2025 - 11:17 AM
Photo of दिल्ली में सर्द हवाओं का असर बढ़ा, दिन में हल्की धूप तो रात में ठिठुरन, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में सर्द हवाओं का असर बढ़ा, दिन में हल्की धूप तो रात में ठिठुरन, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

10 November 2025 - 8:10 AM
Photo of राजधानी की हवा बेहद खतरनाक, दिवाली के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कई इलाकों में AQI 400 पार

राजधानी की हवा बेहद खतरनाक, दिवाली के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कई इलाकों में AQI 400 पार

9 November 2025 - 7:53 AM
Back to top button