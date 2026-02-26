Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों में शुरू की गई निर्णायक मुहिम ‘ गैंगस्टरां ते वार’ के 36वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मेप किए 546 टिकानों पर छापेमारी की.

जिक्रयोग्य है कि ‘ गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक युद्ध है, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस डायरेक्टर जनरल ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी. एंटी- गैंगस्टर टास्क फोर्स ( एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल के साथ सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्यवाहियां कर रही है.

उनके कब्जे में से दो हथियार बरामद किए

36वें दिन पुलिस टीमों ने 148 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे में से दो हथियार बरामद किए, जिसके साथ अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियो की संख्या 11, 413 हो गई है.

43 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई

इसके इलावा 143 व्यक्तियों खिलाफ एहतियाती कार्यवाही की गई है, जबकि 134 व्यक्तियों जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों ने कार्यवाही दौरान तीन भगौड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946- 93946 के द्वारा गुप्त तौर पर जरुरी अपराधियों और गैंगस्टरों बारे जानकारी दे सकते है और अपराध एंव अपराधिक गतिविधियों बारे सूचना या जानकारी भी सांझी की जा सकती है.

पुलिस टीमों ने 31वें दिन भी अभियान जारी रखा

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध” को 31वें दिन भी जारी रखा है, जिसके अंतर्गत आज 88 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके कब्ज़े में से 5 किलो हेरोइन, 175 नशीली गोलियां/ कैप्सूल और 27520 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ सिर्फ़ 361 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 51216 हो गई है. बताने योग्य है कि नशा छुड़ाओ मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुर्नवास इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें – सीएम नायब सैनी ने दी विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर दी प्रतिक्रिया, विपक्ष के आरोपों को नकारा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप