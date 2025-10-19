Uttarakhand

उत्तराखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में चार मजदूरों की मौत, कई घायल

Ajay Yadav19 October 2025 - 9:30 AM
2 minutes read
Road Accident :
उत्तराखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में चार मजदूरों की मौत, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • ऊधम सिंह नगर में ट्रैक्टर-पिकअप टक्कर
  • चार मजदूरों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल
  • मृतक उत्तर प्रदेश के संभल जिले के निवासी
  • तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह मानी गई
  • पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर वाहन जब्त किया

Road Accident : उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई. खटीमा-ननकाना साहिब मार्ग पर शनिवार रात एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए.

दिवाली मनाने घर लौटते समय हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले थे और खटीमा क्षेत्र में एक ठेकेदार के यहा काम कर रहे थे. वे दिवाली मनाने के लिए घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी मजदूर अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहे थे.

ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और मजदूर बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. खटीमा थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन मजदूरों को पहले खटीमा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

एसपी ऊधम सिंह नगर ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह रही. पिकअप चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 October 2025 - 9:30 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

9 October 2025 - 5:39 PM
Photo of घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

7 October 2025 - 7:48 PM
Photo of सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

28 September 2025 - 8:22 PM
Photo of उत्तराखंड में मौसम का कहर, आज 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून समेत कई जगह स्कूल बंद

उत्तराखंड में मौसम का कहर, आज 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून समेत कई जगह स्कूल बंद

16 September 2025 - 11:39 AM
Photo of उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

10 September 2025 - 8:28 PM
Photo of उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

5 September 2025 - 11:36 AM
Photo of CM बदले जाने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज

CM बदले जाने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज

31 August 2025 - 9:36 AM
Photo of उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

30 August 2025 - 4:11 PM
Photo of उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत, चिन्यालीसौड़-गौचर एयर स्ट्रिप का संचालन वायु सेना संभालेगी, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विकास जल्द

उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत, चिन्यालीसौड़-गौचर एयर स्ट्रिप का संचालन वायु सेना संभालेगी, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विकास जल्द

25 August 2025 - 11:15 PM
Photo of उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

23 August 2025 - 9:53 AM
Back to top button