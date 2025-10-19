फटाफट पढ़ें

ऊधम सिंह नगर में ट्रैक्टर-पिकअप टक्कर

चार मजदूरों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

मृतक उत्तर प्रदेश के संभल जिले के निवासी

तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह मानी गई

पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर वाहन जब्त किया

Road Accident : उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई. खटीमा-ननकाना साहिब मार्ग पर शनिवार रात एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए.

दिवाली मनाने घर लौटते समय हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले थे और खटीमा क्षेत्र में एक ठेकेदार के यहा काम कर रहे थे. वे दिवाली मनाने के लिए घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी मजदूर अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहे थे.

ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और मजदूर बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. खटीमा थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन मजदूरों को पहले खटीमा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

एसपी ऊधम सिंह नगर ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह रही. पिकअप चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

