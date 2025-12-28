Chandigarh : पंजाब के वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अगुवाई में विभाग द्वारा सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भालू को दिया जा रहा शहद व गन्ना

इस संबंध में, सर्दियों के दौरान हरेक भालू को रोजाना 100 ग्राम शहद के साथ-साथ रोजाना 1 किलोग्राम गन्ना दिया जा रहा है। इसके अलावा, सभी शाकाहारी जानवरों के चाटने के लिए चट्टानी नमक भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

हिरण व बंदर को गुण

इसके अलावा, सर्दियों के दौरान हरेक हिरन को रोजाना 100 ग्राम गुड़ दिया जा रहा है तथा हरेक बंदर को रोजाना 20 ग्राम गुड़ दिया जा रहा है तथा रोजाना 100 ग्राम गन्ना भी खिलाया जा रहा है।

हाथियों को 100 किग्रा. गन्ना

इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में हर हाथी को रोजाना 100 किलोग्राम गन्ना दिया जा रहा है तथा छोटे पक्षियों के लिए अलसी के बीज और पोषण सप्लीमेंट भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

