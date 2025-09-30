फटाफट पढ़ें

तेजप्रताप ने अखिलेश को अनफॉलो किया

फोन न उठाने पर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया

तेजप्रताप अब आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे

इस घटना से गठबंधन पर असर पड़ सकता है

दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है

Bihar News : लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अनफॉलो कर दिया है. अब तेजप्रताप प्रताप यादव का यह कदम चर्चा का विषय बन गया है, चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि दोनों के बीच बेहतर संबंध रहे हैं. कई मैके पर तेजप्रताप यादव और अखिलेश यादव की एक साथ तस्वीर और वीडियो कॉल पर दोनों नेताओं का बातचीत भी वायरल होते रहा है.

अखिलेश यादव का नंबर ब्लॉक कर दिया

तेजप्रताप यादव का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यह कदम उठाने के पीछे का कारण बताया है, उन्होंने बताया कि जब अखिलेश यादव ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के कार्यक्रम के लिए पटना आए थे, तब उन्होंने खुद से फोन भी नहीं उठाया. तेजप्रताप ने कहा, पटना में जहां अखिलेश यादव ठहरे थे, मैंने अपने किसी प्रतिनिधि को उनसे मिलने के लिए भेजा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला. इस वजह से मैंने अखिलेश यादव का नंबर ब्लॉक कर दिया.

तेज प्रताप और अखिलेश के बीच बढ़ी दूरियां

दो महीने पहले ही तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें अखिलेश ने तेज प्रताप को लखनऊ आकर मिलने के लिए कहा था. इस बातचीत के बाद ये कयास भी लगाए गए थे की क्या तेजप्रताप यादव समाजवादी पार्टी को बिहार में मजबूत करेंगे हालांकि, हालिया घटनाक्रम और तेजप्रताप के बयान ने अब राजनीतिक समीकरणों में आई खटास को सार्वजनिक कर दिया है. इस कदम को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की संभावनाओं पर असर डालने वाला माना जा रहा है, क्योंकि सपा और राजद दोनों ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं. वहीं तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है. इसी पार्टी के नाम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप