Damoh Accident : मध्य प्रदेश से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. दमोह-छतरपुर स्टेट हाईवे पर 22 दिसंबर की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में गिट्टी से भरा डंपर 25 फीट गहरी पुलिया में गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई.

यह हादसा बटियागढ़ के पास हुआ, जहां डंपर का ब्रेक फेल हो गया और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में कांग्रेस नेता शहजाद खान सहित तीन लोग गिट्टी में दब गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी है.

तेज रफ्तार डंपर का ब्रेक फेल

स्थानीय लोगों के अनुसार छतरपुर की ओर से आ रहा गिट्टी से भरा डंपर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार में था. बटियागढ़ के पास पहुंचते ही अचानक डंपर का ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित डंपर सीधे करीब 25 फीट गहरी पुलिया से नीचे जा गिरा, जहां पलटने के बाद गिट्टी में तीनों सवार दब गए.

तीन घायलों में से दो की मौत

हादसे के तुरंत बाद सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को गिट्टी के नीचे से बाहर निकाला गया. इनमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल कांग्रेस नेता शहजाद खान को दमोह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जबलपुर रेफर किया गया.

हादसे में कुल तीन की जान गई

बताया जा रहा है कि जबलपुर ले जाते समय गंभीर रूप से घायल कांग्रेस नेता शहजाद खान ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया. इस तरह एक ही हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही इलाके में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होना दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें- आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप