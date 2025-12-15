Delhi Fog Airport Alert : दिल्ली में सर्दी का पहला असर सोमवार सुबह नजर आया. राजधानी में घना कोहरा छा गया है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. इसका असर हवाई और सड़क यातायात पर भी पड़ा. खराब मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उड़ानों में देरी की संभावना जताई है. दिल्ली एयरपोर्ट के ज्यादातर रनवे पर विजिबिलिटी 100 मीटर तक सीमित है.

सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी काफी कम हो गई. एयरपोर्ट प्रशासन ने सुबह 6:12 बजे यात्रियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मौसम के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकते हैं. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति पहले एयरलाइन से सुनिश्चित कर लें.

इंडिगो ने दिल्ली में उड़ानों में देरी का अलर्ट दिया

इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि दिल्ली में कम विजिबिलिटी के कारण कुछ उड़ानों के प्रस्थान में देरी हो सकती है. एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. इंडिगो ने कहा कि उनकी टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं और यात्रियों की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Low visibility and fog over #Delhi will impact flight schedules. We're keeping a close watch on the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.



We request you to stay updated on your flight status via our website or app. Be assured, our teams… — IndiGo (@IndiGo6E) December 15, 2025

ऑपरेशन मौसम अनुसार समायोजित

वहीं, इंडिगो के अलावा स्पाइसजेट जैसी अन्य प्रमुख एयरलाइंस ने भी यात्रियों को चेतावनी दी है. स्पाइसजेट ने कहा है कि खराब विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स के आगमन, प्रस्थान और कनेक्टिंग उड़ानों पर असर पड़ सकता है. उधर दिल्ली में घने कोहरे के चलते डिवीजन की करीब 50 ट्रेनें देरी से चल रही है. रेलवे ने बताया कि अब तक किसी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप