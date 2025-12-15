Delhi NCR

Ajay Yadav15 December 2025 - 12:12 PM
1 minute read
Delhi Fog Airport Alert :
दिल्ली में घना कोहरा : इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की चेतावनी

Delhi Fog Airport Alert : दिल्ली में सर्दी का पहला असर सोमवार सुबह नजर आया. राजधानी में घना कोहरा छा गया है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. इसका असर हवाई और सड़क यातायात पर भी पड़ा. खराब मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उड़ानों में देरी की संभावना जताई है. दिल्ली एयरपोर्ट के ज्यादातर रनवे पर विजिबिलिटी 100 मीटर तक सीमित है.

सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी काफी कम हो गई. एयरपोर्ट प्रशासन ने सुबह 6:12 बजे यात्रियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मौसम के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकते हैं. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति पहले एयरलाइन से सुनिश्चित कर लें.

इंडिगो ने दिल्ली में उड़ानों में देरी का अलर्ट दिया

इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि दिल्ली में कम विजिबिलिटी के कारण कुछ उड़ानों के प्रस्थान में देरी हो सकती है. एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. इंडिगो ने कहा कि उनकी टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं और यात्रियों की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ऑपरेशन मौसम अनुसार समायोजित

वहीं, इंडिगो के अलावा स्पाइसजेट जैसी अन्य प्रमुख एयरलाइंस ने भी यात्रियों को चेतावनी दी है. स्पाइसजेट ने कहा है कि खराब विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स के आगमन, प्रस्थान और कनेक्टिंग उड़ानों पर असर पड़ सकता है. उधर दिल्ली में घने कोहरे के चलते डिवीजन की करीब 50 ट्रेनें देरी से चल रही है. रेलवे ने बताया कि अब तक किसी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

